Бій з Усиком також хороший варіант

Боб Арум, глава промоутерської компанії Top Rank, вкотре медійно натиснув на Едді Хірн з Matchroom Boxing. Саме Хірн займається організацією поєдинку Ф'юрі – Джошуа й обіцяв анонсував бій найближчими днями.

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Боб Арум стверджує, що Хірн хоче, щоб Джошуа зустрівся з Ф'юрі, адже в Ентоні завершується контракт з Matchroom Boxing.

"В Едді Хірна залишився всього один бій за контрактом з Джошуа, тому він хоче організувати йому великий поєдинок. Бій з Усиком також хороший варіант, але не такий великий", – сказав Арум.

Боб Арум вважає, що Ф'юрі не зустрінеться з Джошуа ні цього року, ані у 2022-у.

Якщо подивитися на те, як зараз розвиваються події, то протистояння Тайсона і Ентоні здається нереальним ні в цьому, ні в наступному році. І, можливо, навіть через рік. Джошуа, як і Ф'юрі, потрібно незабаром вийти в ринг. Бій Ф'юрі – Джошуа виглядає мертвим,

– запевняє промоутер.

Арум вкотре нагадав, що в Тайсона Ф'юрі занадто довгий простій. Британець не бився з лютого 2019 року. Тому Арум вважає, що Ф'юрі повинен провести поєдинок цього літа з проміжним суперником.

Що відомо про скасування поєдинку між Ф'юрі та Джошуа

На початку березня 2021 Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на 2 поєдинки. Однак вони досі не узгодили ні дату, ні місце поєдинку.

Боб Арум вже декілька разів заявляв, що бій між Ф'юрі та Джошуа не відбудеться. Він повідомляв, що Джошуа доведеться провести захист титулу WBO проти українця Олександра Усика.

Також, за словами Арума, Ф'юрі розглядає проведення третього бою проти Деонтея Уайлдера. Чемпіон світу за версією WBC планує переговори з Уайлдером.

Едді Хірн повідомляв, що бій відбудеться у Саудівській Аравії. Однак Арум скептично поставився до слів промоутера Джошуа. Він вважає, що бій не встигнуть організувати.

1 травня Егіс Клімас, менеджер Усика, повідомив, що поєдинок Ф'юрі – Джошуа не відбудуться найближчим часом.

За інформацією WBN, переговори по великому бою між Тайсоном Ф'юрі й Ентоні Джошуа скасовані. У такому випадку Джошуа проведе обов'язковий захист поясу WBO від Усика. Олександр довго цього чекав. Ми всі з нетерпінням чекаємо,

– написав Клімас в інстаграмі.