Бій з Усиком також хороший варіант
Боб Арум, глава промоутерської компанії Top Rank, вкотре медійно натиснув на Едді Хірн з Matchroom Boxing. Саме Хірн займається організацією поєдинку Ф'юрі – Джошуа й обіцяв анонсував бій найближчими днями.
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Боб Арум стверджує, що Хірн хоче, щоб Джошуа зустрівся з Ф'юрі, адже в Ентоні завершується контракт з Matchroom Boxing.
"В Едді Хірна залишився всього один бій за контрактом з Джошуа, тому він хоче організувати йому великий поєдинок. Бій з Усиком також хороший варіант, але не такий великий", – сказав Арум.
Боб Арум вважає, що Ф'юрі не зустрінеться з Джошуа ні цього року, ані у 2022-у.
Якщо подивитися на те, як зараз розвиваються події, то протистояння Тайсона і Ентоні здається нереальним ні в цьому, ні в наступному році. І, можливо, навіть через рік. Джошуа, як і Ф'юрі, потрібно незабаром вийти в ринг. Бій Ф'юрі – Джошуа виглядає мертвим,
– запевняє промоутер.
Арум вкотре нагадав, що в Тайсона Ф'юрі занадто довгий простій. Британець не бився з лютого 2019 року. Тому Арум вважає, що Ф'юрі повинен провести поєдинок цього літа з проміжним суперником.
Що відомо про скасування поєдинку між Ф'юрі та Джошуа
- На початку березня 2021 Ф'юрі та Джошуа підписали контракт на 2 поєдинки. Однак вони досі не узгодили ні дату, ні місце поєдинку.
- Боб Арум вже декілька разів заявляв, що бій між Ф'юрі та Джошуа не відбудеться. Він повідомляв, що Джошуа доведеться провести захист титулу WBO проти українця Олександра Усика.
- Також, за словами Арума, Ф'юрі розглядає проведення третього бою проти Деонтея Уайлдера. Чемпіон світу за версією WBC планує переговори з Уайлдером.
- Едді Хірн повідомляв, що бій відбудеться у Саудівській Аравії. Однак Арум скептично поставився до слів промоутера Джошуа. Він вважає, що бій не встигнуть організувати.
- 1 травня Егіс Клімас, менеджер Усика, повідомив, що поєдинок Ф'юрі – Джошуа не відбудуться найближчим часом.
За інформацією WBN, переговори по великому бою між Тайсоном Ф'юрі й Ентоні Джошуа скасовані. У такому випадку Джошуа проведе обов'язковий захист поясу WBO від Усика. Олександр довго цього чекав. Ми всі з нетерпінням чекаємо,
– написав Клімас в інстаграмі.
- У відповідь Хірн того ж дня запевнив, що все в силі. Він заявив, що отримав контракт від однієї з країн Середнього Сходу. За словами промоутера, юристи вивчають контракт.
- Інформацію прокоментував генеральний директор К2 Promotions Олександр Красюк, який представляє інтереси Усика. Про це повідомляє Luckypunchnet.
- Він повідомив, що бій Ф'юрі з Джошуа не скасовано офіційно. Водночас команда Усика чекає інформацію від WBO. В Усика чекають рішення Джошуа – чи прийме британець бій з Олександром, чи залишить титул.