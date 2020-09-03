Бой Джошуа – Фьюри может состояться в 2020 году: сенсационное заявление менеджера
Один из самых ожидаемых поединков десятилетия между британцами Джошуа и Тайсоном Фьюри может состояться уже в 2020 году. Энтони и Джошуа, которые на двоих владеют всеми титулами в супертяжелом весе, подписали контракт на два поединка в 2021 году. И менеджер Джошуа неожиданно заговорил о бое в декабре этого года.
Эдди Хирн, промоутер Джошуа, заявил, что провести бой в 2020 году будет непросто, пишет vRINGe. По его словам, нужно убедиться, что договоренности о поединке в 2021 году можно перенести и использовать уже в декабре.
Кстати Усик и Джошуа могут встретиться уже весной
Промоутер заявил, что Джошуа готов встретиться с Фьюри уже в декабре, если не возникнет проблем.
На пути боя только Уайлдер
Эдди Хирн рассказал, что организации поединка Джошуа – Фьюри мешает американец Деонтей Уайлдер. Именно с Уайлдером Тайсон должен провести следующий бой, ведь уже подписал контракт.
Зато Джошуа до сих пор не подписал контракт на бой против обязательного претендента по линии IBF – Пулева.
Проблема в том, что Фьюри вынужден по контракту дать бой Уайлдеру. Мы пока контракт не подписали на бой с Пулевым, но, похоже, вскоре подпишем, ведь вынуждены это сделать,
– заявил Хирн.
Впрочем, Хирн считает, что Тайсон Фьюри не откажется от поединка с Уайлдером. По его мнению, Тайсон пытается получить известность в США.
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Джошуа – Фьюри: детали предстоящего противостояния
Британские боксеры обладают всеми титулами в супертяжелом весе. Джошуа – чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF, а Фьюри – обладатель пояса WBC.
Если бойцы не потеряют титулы до очной встречи, то на кону их поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Недавно боксеры обменялись любезностями: Джошуа пригрозил проломить череп Тайсону, а тот пообещал отправить Энтони в нокаут уже в первом раунде.