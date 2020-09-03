Один из самых ожидаемых поединков десятилетия между британцами Джошуа и Тайсоном Фьюри может состояться уже в 2020 году. Энтони и Джошуа, которые на двоих владеют всеми титулами в супертяжелом весе, подписали контракт на два поединка в 2021 году. И менеджер Джошуа неожиданно заговорил о бое в декабре этого года.

Эдди Хирн, промоутер Джошуа, заявил, что провести бой в 2020 году будет непросто, пишет vRINGe. По его словам, нужно убедиться, что договоренности о поединке в 2021 году можно перенести и использовать уже в декабре.

Кстати Усик и Джошуа могут встретиться уже весной

Промоутер заявил, что Джошуа готов встретиться с Фьюри уже в декабре, если не возникнет проблем.

На пути боя только Уайлдер

Эдди Хирн рассказал, что организации поединка Джошуа – Фьюри мешает американец Деонтей Уайлдер. Именно с Уайлдером Тайсон должен провести следующий бой, ведь уже подписал контракт.

Зато Джошуа до сих пор не подписал контракт на бой против обязательного претендента по линии IBF – Пулева.

Проблема в том, что Фьюри вынужден по контракту дать бой Уайлдеру. Мы пока контракт не подписали на бой с Пулевым, но, похоже, вскоре подпишем, ведь вынуждены это сделать,

– заявил Хирн.

Впрочем, Хирн считает, что Тайсон Фьюри не откажется от поединка с Уайлдером. По его мнению, Тайсон пытается получить известность в США.

К теме: А как же бой с Усиком? Джошуа хочет встретиться с Фьюри

Джошуа – Фьюри: детали предстоящего противостояния

Британские боксеры обладают всеми титулами в супертяжелом весе. Джошуа – чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF, а Фьюри – обладатель пояса WBC.

Если бойцы не потеряют титулы до очной встречи, то на кону их поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Недавно боксеры обменялись любезностями: Джошуа пригрозил проломить череп Тайсону, а тот пообещал отправить Энтони в нокаут уже в первом раунде.