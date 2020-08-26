А как же бой с Усиком? Джошуа хочет встретиться с Фьюри
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа хочет встретиться с Тайсоном Фьюри. Британец хочет провести бой против земляка после защиты титула IBF против Кубрата Пулева.
Эдди Хирн, промоутер Джошуа, рассказал о следующем бое чемпиона WBO, WBA и IBF. Об этом сообщает Boxіng Scene.
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Он заявил, что Джошуа стремится провести хотя бы один бой в 2020 году. Соперником Энтони должен стать Пулев.
Джошуа хочет сражаться в этом году, и он будет сражаться. Надеюсь, к декабрю ситуация в мире улучшится и мы сможем провести поединок со зрителями,
– сказал Хирн.
По его словам, цель Джошуа состоит в том, чтобы победить Пулева и затем сразиться с чемпионом WBC в супертяжелом весе – Тайсоном Фьюри.
Джошуа хочет сразиться с Фьюри, но он хочет пояс WBC,
– отметил Хирн.
Джошуа-Фьюри: состоится ли бой
Британские боксеры подписали контракт на два поединка в 2021 году. Но помехой встрече стали официальные претенденты.
В частности, Фьюри должен встретиться с Деонтеем Уайлдером. Кроме того, ему нужно было еще провести бой с Диллианом Уайтом. Однако Уайт проиграл Александру Поветкину и потерял свой статус.
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Однако у Джошуа официальная защита титула IBF против Пулева и претендент на пояс WBO Александр Усик.
Украинцу нужно выиграть поединок у Дерека Чисоры, чтобы не потерять свой статус, как Уайт. Если Усик победит Чисору, то Джошуа должен встретиться с украинцем или оставить титул WBO.