Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа хочет встретиться с Тайсоном Фьюри. Британец хочет провести бой против земляка после защиты титула IBF против Кубрата Пулева.

Эдди Хирн, промоутер Джошуа, рассказал о следующем бое чемпиона WBO, WBA и IBF. Об этом сообщает Boxіng Scene.

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Он заявил, что Джошуа стремится провести хотя бы один бой в 2020 году. Соперником Энтони должен стать Пулев.

Джошуа хочет сражаться в этом году, и он будет сражаться. Надеюсь, к декабрю ситуация в мире улучшится и мы сможем провести поединок со зрителями,

– сказал Хирн.

По его словам, цель Джошуа состоит в том, чтобы победить Пулева и затем сразиться с чемпионом WBC в супертяжелом весе – Тайсоном Фьюри.

Джошуа хочет сразиться с Фьюри, но он хочет пояс WBC,

– отметил Хирн.

Джошуа-Фьюри: состоится ли бой

Британские боксеры подписали контракт на два поединка в 2021 году. Но помехой встрече стали официальные претенденты.

В частности, Фьюри должен встретиться с Деонтеем Уайлдером. Кроме того, ему нужно было еще провести бой с Диллианом Уайтом. Однако Уайт проиграл Александру Поветкину и потерял свой статус.

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Однако у Джошуа официальная защита титула IBF против Пулева и претендент на пояс WBO Александр Усик.

Украинцу нужно выиграть поединок у Дерека Чисоры, чтобы не потерять свой статус, как Уайт. Если Усик победит Чисору, то Джошуа должен встретиться с украинцем или оставить титул WBO.