Один з найбільш очікуваних поєдинків десятиліття між британцями Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі може відбутися вже у 2020 році. Ентоні й Джошуа, які на двох володіють усіма титулами у суперважкій вазі, підписали контракт на два поєдинки у 2021 році. Та менеджер Ентоні Джошуа несподівано заговорив про бій у грудні цього року.

Едді Хірн, промоутер Джошуа, заявив, що провести бій у 2020 році буде не просто, пише vRINGe. За його словами, потрібно переконатися, що домовленості про поєдинок у 2021 році можна перенести і використовувати вже в грудні.

До речі Усик і Джошуа можуть зустрітися вже навесні

Промоутер заявив, що Джошуа готовий зустрітися з Ф'юрі вже у грудні, якщо не виникне проблем.

На заваді бою тільки Уайлдер

Едді Хірн розповів, що організації поєдинку Джошуа – Ф'юрі заважає американець Деонтей Уайлдер. Саме з Уайлдером Тайсон повинен провести наступний бій, адже вже підписав контракт.

Натомість Джошуа досі не підписав контракт на бій проти обов'язкового претендента по лінії IBF – Кубрата Пулєва.

Проблема в тому, що Ф'юрі змушений за контрактом дати бій Уайлдеру. Ми поки що контракт не підписали на бій з Пулєвим, але, схоже, незабаром підпишемо, адже змушені це зробити,

– заявив Хірн.

Втім, Хірн вважає, що Тайсон Ф'юрі не відмовиться від поєдинку з Уайлдером. На його думку, Тайсон намагається здобути популярність у США.

До теми: А як же бій з Усиком? Джошуа хоче зустрітися з Ф'юрі

Джошуа – Ф'юрі: деталі майбутнього протистояння

Британські боксери володіють усіма титулами в суперважкій вазі. Джошуа – чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF, а Ф'юрі – володар поясу WBC.

Якщо бійці не втратять титули до очної зустрічі, то на кону їх поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Нещодавно боксери обмінялися люб'язностями: Джошуа пригрозив проламати череп Тайсона, а той пообіцяв відправити Ентоні в нокаут вже в першому раунді.