Глава Top Rank Боб Арум сообщил новости о следующем поединке Василия Ломаченко. 91-летний промоутер надеется организовать встречу украинского боксера с бывшим чемпионом мира в легком дивизионе Джорджом Камбососом.

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Топ-вариант для Ломы

Бой против Камбососа должен состояться в следующем году в Австралии. Конкретные сроки поединка пока не известны.

"Ломе кажется, что его обманули в бою с Хейни, этот поединок был противоречив по отношению к победителю.

Я думаю, что Ломаченко взял паузу. Возможно, мы попытаемся устроить ему бой с Камбососом в Австралии в следующем году", – рассказал Арум.

Вторая попытка организовать бой Ломаченко – Камбосос

Напомним, что Василий Ломаченко решением судей проиграл бой абсолютному чемпиону мира Дэвину Хэйни. Украинский боксер и его команда не согласились с решением судей и надеялись на реванш.

Однако Хейни решил подняться дивизионом выше и не обращать внимания на заявления Ломы. Вызов на бой с украинцем сделал Шакур Стивенсон. Однако Василий даже не захотел обращать внимание на заявление американцев, объяснив отказ "незавершенными делами" из Хэйни.

Любопытно, что Василий Ломаченко должен был встретиться с Джорджем Камбососом в мае 2022 года. Тогда австралиец был абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе. Однако из-за полномасштабного военного нашествия России Ломаченко отказался от поединка.

Из-за отказа Ломаченко Камбосос встретился с Дэвином Хейни, которому проиграл все чемпионские титулы. В реванше американец снова был сильнее.

В июле 2023 Камбосос победил британца Макси Хьюза и получил второстепенный титул чемпиона IBO.