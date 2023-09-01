Скандальный украинский боксер Иван Редкач решил высказать свое мнение по поводу общения Александра Усика с Василием Ломаченко. Известный хейтер двух звезд бокса сделал неожиданное предположение.

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Редкач: Усик с Ломаченко не ссорились

Редкач считает, что Александр Усик решил уйти в политику. Поэтому появление на людях с Ломаченко может повредить его имиджу.

"Я думаю, что они как общались, так и общаются. Это как ни как родственники: кто-то из них крестный отец какого-то ребенка. Они общаются. Просто один играет хорошую куклу, а второй - плохую куклу. Это политические маневры, отвлекающие шаги.

Они не ругались, просто Саша, наверное, абстрагировался от Васи, потому что если он будет общаться, ему это не пойдет на руку. Он идет в политику, и ему надо бить чистым. Если Усик будет топить за Васю или заступаться за него, то Ломаченко тоже потянет его в болото, в котором он находится", – рассказал Редкач.

Напомним, что оба боксера после начала полномасштабной агрессии России вернулись в Украину. Усик и Ломаченко даже записались в ряды территориальной обороны. Впоследствии Александр Усик занял четкую проукраинскую позицию, которую неоднократно высказывал. Александр стал послом United 24, а также неоднократно посещал украинских военных на фронте и занимался волонтерской деятельностью.

В отличие от своего кума, Василий Ломаченко ни разу публично не осудил Россию за агрессию против Украины. Бывший чемпион мира имел многомиллионную площадку перед боем за абсолют с Дэвином Хэйни. Однако все ответы Василия были очень осторожны, чтобы не задеть Россию. Более того, Ломаченко больше беспокоит судьба УПЦ МП. В своем закрытом для украинцев Instagram боксер из Белгород-Днестровского периодически публикует скандальные заявления московских попов.

К слову. Василий Ломаченко посетил последний бой Александра Усика с Даниэлем Дюбуа во Вроцлаве. Однако общих фото или видео двух боксеров болельщики не увидели.