Благотворительный матч Шевченко и Зинченко Game4Ukraine покажут в Украине бесплатно: где смотреть

18 июля 2023, 19:05
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Источник:

Мегого

Звезды украинского футбола организуют в Лондоне игру в поддержку Украины. Участие в ней примет немало звезд мирового футбола.

Весной Александр Зинченко и Андрей Шевченко встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках благотворительной платформы UNITED24. Целью стала организация благотворительного матча в поддержку Украины.

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Глава государства объявил, что встреча Game4Ukraine состоится в Лондоне 5 августа. В ней будут участвовать команды известных футболистов, а их капитанами станут собственно Шевченко и Зинченко.

Где смотреть матч Game4Ukraine на территории Украины? В прямой трансляции встреча будет показана на онлай-сервисе Megogo. Болельщики смогут посмотреть матч бесплатно.

Напомним, что главной целью станет сбор средств на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области. Образование было уничтожено российскими оккупантами 4 марта 2022 года.

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Среди участников из Украины также будут Сергей Ребров, Андрей Воронин, Михаил Мудрик, Евгений Коноплянка. Что касается мировых звезд, то свое участие подтвердили:

  • Фабио Каннаваро
  • Самуэль Этоо
  • Жерар Пике
  • Деда
  • Йенс Леманн
  • Патрик Виейра
  • Кларенс Зеедорф
  • Клод Макелеле
  • Джимми Флойд Хассельбайнк
  • Лука Тони
  • Джанфранко Дзола
  • Майкл Эссьен
  • Рикардо Карвальо
  • Робер Пирес
  • Гаэль Клиши
  • Пер Мертезакер
  • Бокари Санья
  • Джек Уилшер
  • Уильям Галлас
  • Йон Арне Риисе
  • Патрик Бергер
  • Джолеон Лескотт
  • Весли Морган
  • Антонио Валенсия
  • Кристиан Пануччи
  • Джермейн Дефо
  • Марк Нобл
  • Гленн Джонсон
  • Микаэль Сильвестр
  • Дэвид Джеймс
  • Мартин Шкртел
  • Дэнни Дринквотер
  • Сержиньо
  • Шота Арвеладзе
  • Массимо Оддо
  • Джо Коул
  • Карло Кудичини
  • Чарли Адам
  • Патрик Овомойела
Автор: Анатолій Дерека