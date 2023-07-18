Благотворительный матч Шевченко и Зинченко Game4Ukraine покажут в Украине бесплатно: где смотреть

Звезды украинского футбола организуют в Лондоне игру в поддержку Украины. Участие в ней примет немало звезд мирового футбола.

Весной Александр Зинченко и Андрей Шевченко встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках благотворительной платформы UNITED24. Целью стала организация благотворительного матча в поддержку Украины.

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Глава государства объявил, что встреча Game4Ukraine состоится в Лондоне 5 августа. В ней будут участвовать команды известных футболистов, а их капитанами станут собственно Шевченко и Зинченко.

Где смотреть матч Game4Ukraine на территории Украины? В прямой трансляции встреча будет показана на онлай-сервисе Megogo. Болельщики смогут посмотреть матч бесплатно.

Напомним, что главной целью станет сбор средств на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области. Образование было уничтожено российскими оккупантами 4 марта 2022 года.

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Среди участников из Украины также будут Сергей Ребров, Андрей Воронин, Михаил Мудрик, Евгений Коноплянка. Что касается мировых звезд, то свое участие подтвердили: