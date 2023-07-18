Весной Александр Зинченко и Андрей Шевченко встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках благотворительной платформы UNITED24. Целью стала организация благотворительного матча в поддержку Украины.
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Глава государства объявил, что встреча Game4Ukraine состоится в Лондоне 5 августа. В ней будут участвовать команды известных футболистов, а их капитанами станут собственно Шевченко и Зинченко.
Где смотреть матч Game4Ukraine на территории Украины? В прямой трансляции встреча будет показана на онлай-сервисе Megogo. Болельщики смогут посмотреть матч бесплатно.
Напомним, что главной целью станет сбор средств на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области. Образование было уничтожено российскими оккупантами 4 марта 2022 года.
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Среди участников из Украины также будут Сергей Ребров, Андрей Воронин, Михаил Мудрик, Евгений Коноплянка. Что касается мировых звезд, то свое участие подтвердили:
- Фабио Каннаваро
- Самуэль Этоо
- Жерар Пике
- Деда
- Йенс Леманн
- Патрик Виейра
- Кларенс Зеедорф
- Клод Макелеле
- Джимми Флойд Хассельбайнк
- Лука Тони
- Джанфранко Дзола
- Майкл Эссьен
- Рикардо Карвальо
- Робер Пирес
- Гаэль Клиши
- Пер Мертезакер
- Бокари Санья
- Джек Уилшер
- Уильям Галлас
- Йон Арне Риисе
- Патрик Бергер
- Джолеон Лескотт
- Весли Морган
- Антонио Валенсия
- Кристиан Пануччи
- Джермейн Дефо
- Марк Нобл
- Гленн Джонсон
- Микаэль Сильвестр
- Дэвид Джеймс
- Мартин Шкртел
- Дэнни Дринквотер
- Сержиньо
- Шота Арвеладзе
- Массимо Оддо
- Джо Коул
- Карло Кудичини
- Чарли Адам
- Патрик Овомойела