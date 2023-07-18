Навесні Олександр Зінченко та Андрій Шевченко зустрілись із президентом України Володимиром Зеленським в рамках благодійної платформи UNITED24. Метою стала організація благодійного матчу на підтримку України.
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Голова держави оголосив, що зустріч Game4Ukraine відбудеться в Лондоні 5 серпня. У ній братимуть участь команди відомих футболістів, а їх капітанами стануть власне Шевченко та Зінченко.
Де дивитись матч Game4Ukraine на території України? У прямій трансляції зустріч буде показана на онлай-сервісі Megogo. Вболівальники зможуть переглянути матч безкоштовно.
Нагадаємо, що головною метою стане збір коштів на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині. Освітній заклад був знищений російськими окупантами 4 березня 2022 року.
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Серед учасників з України також будуть Сергій Ребров, Андрій Воронін, Михайло Мудрик, Євген Коноплянка тощо. Що стосується світових зірок, то свою участь підтвердили:
- Фабіо Каннаваро
- Самуель Етоо
- Жерар Піке
- Діда
- Єнс Леманн
- Патрік Вієйра
- Кларенс Зеедорф
- Клод Макелеле
- Джіммі Флойд Хассельбайнк
- Лука Тоні
- Джанфранко Дзола
- Майкл Ессьєн
- Рікардо Карвальо
- Робер Пірес
- Гаель Кліші
- Пер Мертезакер
- Бакарі Санья
- Джек Вілшер
- Вільям Галлас
- Йон Арне Ріісе
- Патрік Бергер
- Джолеон Лескотт
- Веслі Морган
- Антоніо Валенсія
- Крістіан Пануччі
- Джермейн Дефо
- Марк Нобл
- Глен Джонсон
- Мікаель Сільвестр
- Девід Джеймс
- Мартін Шкртел
- Денні Дрінквотер
- Сержиньо
- Шота Арвеладзе
- Массімо Оддо
- Джо Коул
- Карло Кудічіні
- Чарлі Адам
- Патрік Овомоєла