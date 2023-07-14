Украинские футболисты Александр Зинченко и Андрей Шевченко являются послами благотворительной платформы UNITED24. Она инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским для помощи стране в войне с Россией.

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В мае игроки прибыли в Киев и договорились о проведении матча в поддержку Украины Game4Ukraine. Он пройдет в Лондоне 5 августа. В нем сыграют команды звезд, где капитанами будут Зинченко и Шевченко.

Целью матча будет сбор средств на восстановление Михаило-Коцюбинского лицея Черниговской области. Он был уничтожен русскими оккупантами. Организаторы постепенно оглашают имена звездных участников игры.

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Новым участником встречи станет спортивный директор Шахтера Дарио Срна. Хорват провел в Украине большую часть своей игровой карьеры. Из других звезд футбола участие в матче Game4Ukraine примут следующие игроки:

  • Фабио Каннаваро
  • Самуэль Этоо
  • Жерар Пике
  • Деда
  • Йенс Леманн
  • Патрик Виейра
  • Кларенс Зеедорф
  • Клод Макелеле
  • Джимми Флойд Хассельбайнк
  • Лука Тони
  • Джанфранко Дзола
  • Майкл Эссьен
  • Рикардо Карвальо
  • Робер Пирес
  • Гаэль Клиши
  • Пер Мертезакер
  • Бокари Санья
  • Джек Уилшер
  • Уильям Галлас
  • Йон Арне Риисе
  • Патрик Бергер
  • Джолеон Лескотт
  • Весли Морган
  • Антонио Валенсия
  • Кристиан Пануччи
  • Джермейн Дефо
  • Марк Нобл
  • Гленн Джонсон
  • Микаэль Сильвестр
  • Дэвид Джеймс
  • Мартин Шкртел
  • Дэнни Дринквотер
  • Сержиньо
  • Шота Арвеладзе
  • Массимо Оддо
  • Джо Коул
  • Карло Кудичини
  • Чарли Адам