Звезда сборной Франции, ездивший в Россию во время войны, не сыграет в матче в поддержку Украины

15 июля 2023, 23:13
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Источник:

Game4Ukraine

Эрик Абидаль мог стать новым участником встречи Game4Ukraine, которая состоится в Лондоне в начале августа. Впрочем, репутация француза пострадала после вояжа в страну-террористку.

В мае Александр Зинченко и Андрей Шевченко провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она была организована в рамках благотворительной платформы UNITED24.

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После нее глава государства объявил об организации благотворительного матча Game4Ukraine в Лондоне 5 августа. В нем сыграют команды звезд, где капитанами будут Зинченко и Шевченко.

Целью станет сбор средств на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, который был уничтожен российскими оккупантами. Организаторы объявили очередного участника матча.

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Им должен был стать экс-игрок сборной Франции Эрик Абидаль. Футболист выступал за Монако, Лилль, Лион, Барселону и Олимпиакос. Впрочем, в этом году репутация Эрика существенно пошатнулась.

В феврале Эрик уехал в Москву на так называемый "Кубок легенд" вместе с другими звездами, чтобы порадовать фанатов из страны-террористки. Поэтому организаторы матча позже опровергли информацию об участии Абидаля.

Эрик Абидаль не будет играть в матче Game4Ukraine. Информация была размещена по ошибке. Абидаль действительно хотел поддержать Украину в благотворительной игре, но его участие в матче в России сделало невозможным это желание,
– говорится в заявлении организаторов.

Топ-звезды футбола, которые сыграют в благотворительной игре Game4Ukraine:

  • Фабио Каннаваро
  • Самуэль Этоо
  • Жерар Пике
  • Деда
  • Йенс Леманн
  • Патрик Виейра
  • Кларенс Зеедорф
  • Клод Макелеле
  • Джимми Флойд Хассельбайнк
  • Лука Тони
  • Джанфранко Дзола
  • Майкл Эссьен
  • Рикардо Карвальо
  • Робер Пирес
  • Гаэль Клиши
  • Пер Мертезакер
  • Бокари Санья
  • Джек Уилшер
  • Уильям Галлас
  • Йон Арне Риисе
  • Патрик Бергер
  • Джолеон Лескотт
  • Весли Морган
  • Антонио Валенсия
  • Кристиан Пануччи
  • Джермейн Дефо
  • Марк Нобл
  • Гленн Джонсон
  • Микаэль Сильвестр
  • Дэвид Джеймс
  • Мартин Шкртел
  • Дэнни Дринквотер
  • Сержиньо
  • Шота Арвеладзе
  • Массимо Оддо
  • Джо Коул
  • Карло Кудичини
  • Чарли Адам
  • Патрик Овомойела
Автор: Анатолій Дерека