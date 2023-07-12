В мае Александр Зинченко и Андрей Шевченко прибыли в Киев для встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Оба футболиста являются ее послами благотворительной платформы UNITED24.
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Было объявлено, что звезды украинского футбола проведут матч в поддержку Украины Game4Ukraine. В Лондоне 5 августа сыграют команда Александра Зинченко против команды Андрея Шевченко.
Целью матча станет сбор средств на восстановление Михаило-Коцюбинского лицея в Черниговской области, который был уничтожен российскими оккупантами. Между тем, организаторы объявляют имена звезд-участников матча.
Кроме Зинченко и Шевченко, из украинцев в матче сыграют Михаил Мудрик, Евгений Коноплянка, Олег Лужный и Евгений Левченко. Новой звездой встречи станет Сергей Ребров.
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Главный тренер сборной Украины будет играть в команде Шевченко. Из других звезд футбола участие в матче Game4Ukraine примут следующие игроки:
- Фабио Каннаваро
- Самуэль Этоо
- Жерар Пике
- Дида
- Йенс Леманн
- Патрик Виейра
- Кларенс Зеедорф
- Клод Макелеле
- Джимми Флойд Хассельбайнк
- Лука Тони
- Джанфранко Дзола
- Майкл Эссьен
- Рикардо Карвальо
- Робер Пирес
- Гаэль Клиши
- Пер Мертезакер
- Бокари Санья
- Джек Уилшер
- Уильям Галлас
- Йон Арне Риисе
- Патрик Бергер
- Джолеон Лескотт
- Весли Морган
- Антонио Валенсия
- Кристиан Пануччи
- Джермейн Дефо
- Марк Нобл
- Гленн Джонсон
- Микаэль Сильвестр
- Дэвид Джеймс
- Мартин Шкртел
- Дэнни Дринквотер
- Сержиньо
- Шота Арвеладзе
- Массимо Оддо
- Джо Коул
- Карло Кудичини
- Чарли Адам