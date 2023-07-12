В мае Александр Зинченко и Андрей Шевченко прибыли в Киев для встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Оба футболиста являются ее послами благотворительной платформы UNITED24.

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Было объявлено, что звезды украинского футбола проведут матч в поддержку Украины Game4Ukraine. В Лондоне 5 августа сыграют команда Александра Зинченко против команды Андрея Шевченко.

Целью матча станет сбор средств на восстановление Михаило-Коцюбинского лицея в Черниговской области, который был уничтожен российскими оккупантами. Между тем, организаторы объявляют имена звезд-участников матча.

Кроме Зинченко и Шевченко, из украинцев в матче сыграют Михаил Мудрик, Евгений Коноплянка, Олег Лужный и Евгений Левченко. Новой звездой встречи станет Сергей Ребров.

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Главный тренер сборной Украины будет играть в команде Шевченко. Из других звезд футбола участие в матче Game4Ukraine примут следующие игроки:

  • Фабио Каннаваро
  • Самуэль Этоо
  • Жерар Пике
  • Дида
  • Йенс Леманн
  • Патрик Виейра
  • Кларенс Зеедорф
  • Клод Макелеле
  • Джимми Флойд Хассельбайнк
  • Лука Тони
  • Джанфранко Дзола
  • Майкл Эссьен
  • Рикардо Карвальо
  • Робер Пирес
  • Гаэль Клиши
  • Пер Мертезакер
  • Бокари Санья
  • Джек Уилшер
  • Уильям Галлас
  • Йон Арне Риисе
  • Патрик Бергер
  • Джолеон Лескотт
  • Весли Морган
  • Антонио Валенсия
  • Кристиан Пануччи
  • Джермейн Дефо
  • Марк Нобл
  • Гленн Джонсон
  • Микаэль Сильвестр
  • Дэвид Джеймс
  • Мартин Шкртел
  • Дэнни Дринквотер
  • Сержиньо
  • Шота Арвеладзе
  • Массимо Оддо
  • Джо Коул
  • Карло Кудичини
  • Чарли Адам