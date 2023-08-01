Весной президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении благотворительного футбольного матча в поддержку Украины. Его организаторами станут послы UNITED24 Андрей Шевченко и Александр Зинченко.

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Встреча Game4Ukraine состоится 5 августа в Лондоне. Главной целью будет сбор средств на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея Черниговской области.

Развлекательная программа на Game4Ukraine

Заведение было уничтожено российскими оккупантами 4 марта 2022 года. Между тем, оргинаторы объявили об украинских звездах шоу-бизнеса, которые выступят в Лондоне.

На стадионе "Стэмфорд Бридж" выступит победительница Евровидения 2016 года Джамала. Также участие в мероприятии примут легендарная рок-группа "Бумбокс", а также фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

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Кто будет играть на поле

Среди звезд украинского футбола участие во встрече примут Сергей Ребров, Андрей Воронин, Михаил Мудрик, Евгений Коноплянка. Капитанами команд будут как раз Александр Зинченко и Андрей Шевченко.

Также свое участие в игре подтвердили около 50 знаменитостей из мира футбола. На игру приедут Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Патрик Виейра, Йенс Леманн, Самюэль Этоо, Кларенс Зеедорф, Робер Пирес, Клод Макелеле и другие.

Где смотреть матч Game4Ukraine на территории Украины? В прямой трансляции встреча будет показана на онлай-сервисе Megogo. Болельщики смогут посмотреть матч бесплатно.