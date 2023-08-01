Навесні президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення благодійного футбольного матчу на підтримку України. Його організаторами стануть амбасадори UNITED24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко.

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Зустріч Game4Ukraine відбудеться 5 серпня у Лондоні. Головною метою буде збір коштів на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею, що на Чернігівщині.

Розважальна програма на Game4Ukraine

Заклад був знищений російськими окупантами 4 березня 2022 року. Тим часом, оргіназатори оголосили про українських зірок шоу-бізнесу, які виступлять в Лондоні.

На стадіоні "Стемфорд Брідж" виступить переможниця Євробачення 2016 року Джамала. Також участь у заході візьмуть легендарний рок-гурт "Бумбокс", а також фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

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Хто гратиме на полі

Серед зірок українського футболу участь у зустрічі візьмуть Сергій Ребров, Андрій Воронін, Михайло Мудрик, Євген Коноплянка тощо. Капітанами команд будуть як раз Олександр Зінченко та Андрій Шевченко.

Також свою участь у грі підтвердили майже 50 знаменитостей зі світу футболу. На гру завітають Фабіо Каннаваро, Жерар Піке, Патрік Вієйра, Єнс Леманн, Самюель Етоо, Кларенс Зеєдорф, Робер Пірес, Клод Макелеле та інші.

Де дивитись матч Game4Ukraine на території України? У прямій трансляції зустріч буде показана на онлай-сервісі Megogo. Вболівальники зможуть переглянути матч безкоштовно.