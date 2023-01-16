Вторая ракетка Украины стартовала на Открытом чемпионате Австралии по победе над Амандой Анисимовой. Американка с российскими корнями не устояла перед украинкой по итогам двух сетов – 6:3, 6:4.

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Костюк: По-моему, это просто бесчеловечно

После победного поединка Костюк рассказала, будет ли здороваться рукопожатием с соперницами, представляющими враждебные страны – Россию и Беларусь. Марта еще раз доказала, что является настоящей патриоткой Украины и не собирается уступать свои принципы – никаких поздравлений с молчаливыми оппонентами стран-террористов.

Это невозможно, пока идет война. Разве что они решительно осудят действия своих правительств. Просто сказать, что "мы не хотим войны" – недостаточно. Потому что такая формулировка утверждает, что это мы, украинцы, хотим войны. А это не соответствует действительности. Если кто-нибудь из них действительно решится четко осудить войну, тогда он или она действительно будут заслуживать играть здесь. А если они молчат... По-моему, это просто бесчеловечно,

– заявила украинская теннисистка.

Свою позицию Костюк показала на турнире в Гвадалахаре. В 1/32 финала WTA 1000 Марта встретилась против белорусской теннисистки Александры Саснович. Украинка не только разгромно победила в двух сетах (6:1, 6:3), но и не стала давить руку соперницы после окончания матча.

Даже нейтральное знамя Саснович не имело никакого значения. Костюк прикоснулась ракеткой к ракетке белорусской оппонентки. На этом их встреча закончилась.

В 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии Марта Костюк сыграет против местной австралийской теннисистки Оливии Гадецки. Ориентировочное начало встречи 18 января в 02:00 (по киевскому времени).

Напомним! Во второй круг Australian Open-2023, кроме Марты Костюк, пробились еще две украинки – Екатерина Байндль и Ангелина Калинина. Все трое проведут свои следующие матчи 18 января.