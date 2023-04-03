Костюк встигла насолодитись відпочинком із сім'єю у рідному будинку. Також Марта на власні очі побачила руйнування у столиці України від російських снарядів.

Дивіться також Світоліна збирає кошти для України на благодійному турнірі у Чарльстоні: відео з події

Допомоги від тенісистки буде ще більше

Тенісистка анонсувала відкриття благодійного фонду Марти Костюк. Світлину статуту благодійної організації спортсменка виклала у своїй соцмережі.

Друга ракетка України мотиваційно підписала світлини: "Якщо ти знаєш, звідки ти, людям важче зупинити тебе там, де ти йдеш".



Анонс благодійного фонду від Марти Костюк / Фото з інстаграму тенісистки

Нагадаємо, що Марта Костюк і до цього активно допомагала і допомагає, як військовим, так і простим українцям. Також друга ракетка України відкрито засуджує суперниць із країн-агресорів, які вже понад рік не можуть публічно виступити проти війни, яку розв'язала Росія та її союзниця Білорусь.

Костюк заявила, що не буде подавати руку суперницям країн-загарбників, поки триває війна у її рідній Україні. Адже це неприпустимо. Також Марта зізналась, що зіткнулась із хейтом після того, як почала критикувати позицію тенісних організацій та російських, білоруських опоненток.

Цікаво! Марта Костюк посідає 38-му позицію у рейтингу WTA. 20-річна тенісистка набрала вже 1245 очок. В Остіні українка завоювала свій перший трофей на рівні WTA. У фіналі Костюк переграла росіянку Варвару Грачову, яка працює над отриманням французького паспорта.

На початку повномасштабного вторгнення Костюк розірвала стосунки російським тенісистом. Українська тенісистка розповіла, що не може продовжувати стосунки із представником ворожої країни, яка напала на її рідну Україну.

Відзначимо, що декілька років тому Марта зустрічалась із ще одним представником Росії Алєксєєм Захаровим. Тепер Марта зустрічається з українським парубком.