Битва за три пояса: Усик рассказал о лучшем поединке в своей карьере

Украинский боксер Александр Усик признался, что поединок с Энтони Джошуа был для него самым интересным. Также он рассказал с кем бы еще хотел посоревноваться.

"Хотел бы встретиться с еще одним британцем"

По словам Александра Усика, поединок с Джошуа был для него лучшим в карьере. Если же украинцу удастся победить его, то хотел бы встретиться с еще одним британцем.

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Я уже дрался со многими замечательными британскими боксерами. Все они на свой лад были классными, но Джошуа для меня был самым интересным, поэтому речь шла о трех поясах. Вероятно, мое выступление в поединке с Энтони было лучшим в моей карьере, и если я побью его снова, то дальше я хотел бы встретиться с еще одним прекрасным британским боксером,

– отметил Усик.

Александр имел в виду Тайсона Фьюри.

Что известно о реванше между Усиком и Джошуа