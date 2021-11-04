Битва за три пояса: Усик рассказал о лучшем поединке в своей карьере
Источник:Boxingnews 24
Украинский боксер Александр Усик признался, что поединок с Энтони Джошуа был для него самым интересным. Также он рассказал с кем бы еще хотел посоревноваться.
"Хотел бы встретиться с еще одним британцем"
По словам Александра Усика, поединок с Джошуа был для него лучшим в карьере. Если же украинцу удастся победить его, то хотел бы встретиться с еще одним британцем.
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Я уже дрался со многими замечательными британскими боксерами. Все они на свой лад были классными, но Джошуа для меня был самым интересным, поэтому речь шла о трех поясах. Вероятно, мое выступление в поединке с Энтони было лучшим в моей карьере, и если я побью его снова, то дальше я хотел бы встретиться с еще одним прекрасным британским боксером,
– отметил Усик.
Александр имел в виду Тайсона Фьюри.
Что известно о реванше между Усиком и Джошуа
- В первом бою 25 сентября на стадионе Тоттенхэма Усик сенсационно побил Джошуа и отобрал у британца чемпионские титулы.
- Британец планирует вернуть пояса, он уже активировал опцию в контракте о реванше.
- Усик хочет провести следующий поединок с Джошуа при поддержке родных трибун, на НСК "Олимпийский".
- Энтони заверил, что не против встретиться с Усиком в Украине.
- Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что готов начать переговоры относительно будущего реванша между украинцем и британцем.