"Хотів би зустрітися з ще одним британцем"
За словами Олександра Усика, поєдинок з Джошуа був для нього найкращим у кар'єрі. Якщо ж українцеві вдасться перемогти його знову, то хотів би зустрітися з ще одним британцем.
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Я вже бився з багатьма чудовими британськими боксерами. Всі вони на свій лад були класними, але Джошуа для мене був найцікавішим, тому йшлося про три пояси. Ймовірно, мій виступ у поєдинку з Ентоні був найкращим у моїй кар'єрі, і якщо я поб'ю його знову, то далі я хотів би зустрітися з ще одним прекрасним британським боксером,
– зазначив Усик.
Олександр мав на увазі Тайсона Ф'юрі.
Що відомо про реванш між Усиком та Джошуа
- У першому бою 25 вересня на стадіоні Тоттенхема Усик сенсаційно побив Джошуа та відібрав у британця чемпіонські титули.
- Британець планує повернути пояси, він вже активував опцію в контракті про реванш.
- Усик хоче провести наступний поєдинок з Джошуа за підтримки рідних трибун, на НСК "Олімпійський".
- Ентоні запевнив, що не проти зустрітися з Усиком в Україні.
- Промоутер Джошуа Едді Хірн заявив, що готовий почати перемовини щодо майбутнього реваншу між українцем та британцем.