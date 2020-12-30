Битва лидеров АПЛ, топ-матчи в Италии и возвращение МакГрегора–главные спортивные события января
Из-за пандемии коронавируса и введенного карантина, многие спортивные события в 2020 году были перенесены и отменены. Но январь 2021 года полон немалого количества интересных событий. Обо всех самых интересных – в обзоре Спорт 24.
Футбол
Англия
Традиционно одним из топовых чемпионатов, который не уходил на зимний перерыв, была английская Премьер-лига. Январь 2021 года не стал исключением. Но на этот раз к нему добавились и чемпионаты Испании, Германии и Италии.
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Однако количество топовых матчей в АПЛ будет просто зашкаливать. Особой интриги будет добавлять и довольно большая плотность команд, которые борются за чемпионство. Где кроме топовых команд, как Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Челси, Тоттенхэм и Манчестер Сити, оказались Эвертон и Астон Вилла.
На какие матчи следует обратить внимание:
- 3 января. Челси – Манчестер Сити
- 13 января. Астон Вилла – Тоттенхэм
- 16 января. Астон Вилла – Эвертон
- 17 января. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед
- 19 января. Лестер – Челси
- 27 января. Эвертон – Лестер
- 28 января. Тоттенхэм – Ливерпуль
Одним из самых интересных матчей будет Челси – МанСити. "Аристократы" хоть и ходят среди главных претендентов на победу в АПЛ, но у них есть проблема в игре. Против топовых соперников команда Фрэнка Лэмпарда ничего не показала. В декабре они проиграли Эвертону, Вулверхэмптону и даже кризисному Арсеналу, а также сыграли вничью с Астон Виллой. После поражения от Мансити их можно будет списывать с чемпионской гонки. При этом что у "горожан" проблемы с составом из-за вспышки коронавирус.
Но матчи АПЛ не единственные интересные игры, которые состоятся в Англии в январе. На 5 и 6 января запланированы матчи полуфинала Кубка Футбольной лиги. И если в первом матче (5 января) сыграют Тоттенхэм и Брентфорд, то 6 января между собой сыграют Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.
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Италия
Из Туманного Альбиона переходим в более теплый климат – на Апеннины. Там ведь тоже будет жарко, в футбольном смысле этого слова. Уже 6 января между собой сыграют лидер турнирной таблицы Милан и действующий чемпион Ювентус. Милан в этом сезоне не проиграл ни одного матча в чемпионате.
Ювентус тоже мог бы похвастаться таким достижением, если бы в последней игре 2020 года не потерпел унизительное поражение дома от Фиорентины 0:3. Кроме того, туринцы шесть раз сыграли вничью, поэтому оказались аж на шестом месте. Также это будет противостояние Златана Ибрагимовича и Криштиану Роналду. А этого уже достаточно.
Уже 17 января Ювентус вновь посетит "Джузеппе Меацца". Только на этот раз в гости к Интеру. Это Derby d'Italia-всеиталийское дерби. Интер после позора в Лиге чемпионов, где команда заняла последнее место в группе, стремится взять реванш на внутренней арене.
На какие матчи следует обратить внимание:
- 6 января. Милан – Ювентус
- 10 января. Рома – Интер
- 15 января. Лацио – Рома
- 17 января. Наполи – Фиорентина
- 17 января. Интер – Ювентус
- 23 января. Милан – Аталанта
- 31 января. Аталанта – Лацио
Испания
Не уходят на зимний перерыв и в Испании. Но количество топовых матчей там несколько ниже. В январе в Испании только Атлетико и Севилье предстоит сыграть с топовыми соперниками. Хотя особое внимание привлекает матч мадридского Реала против Сельты, который состоится 2 января.
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Что касается других интересных матчей, то Севилья сыграет против Реал Сосьедад, который несколько неожиданно забрался в лидеры Ла Лиги. Правда в последний раз команда побеждала еще в ноябре. Девять матчей подряд команда не может победить – шесть ничьих, три из которых в Лиге Европы) и три поражения. Проиграла команда три последних матча. При этом как раз Барселоне и Атлетико.
После этого 12 января состоится перенесенный матч первого тура, в котором и сыграют Атлетико и Севилья.
На какие матчи следует обратить внимание:
- 2 января. Реал – Сельта
- 9 января. Севилья – Реал Сосьедад
- 12 января Атлетико – Севилья
В январе также состоится Суперкубок Испании. В отличие от других европейских странах, здесь его разыграют сразу четыре команды. В первом полуфинале сыграют реал Сосьедад и Барселона (13 января), а во втором – Реал и Атлетик (14 января). Финал запланирован на 17 января.
Германия
Что касается Германии, то здесь внимание привлекает матч 8 января между Боруссией (Менхенгладбах) и Баварией, а 9 января – РБ Лейпциг против Боруссии (Дортмунд).
Далее дортмундская команда будет иметь еще два тяжелых выезда – в гости к Баера 19 января, а также Боруссии (М) 22 января.
30 января привлекают внимание два матча. Первый из них – игра между РБ Лейпциг и Байером, которые пока делят между собой второе и третье место в турнирной таблице. А также противостояние Баварии и Хоффенхайма. Интереса этому матчу добавляет тот факт, что Хоффенхайм становится единственной командой, которой удалось победить Баварию в этом сезоне (да и в 2020 году в частности), разгромив их 4:1.
На какие матчи следует обратить внимание:
- 8 января. Боруссия (М) – Бавария
- 9 января. РБ Лейпциг – Боруссия (Д)
- 19 января. Баер – Боруссия (Д)
- 22 января. Боруссия (М) – Боруссия (Д)
- 30 января. РБ Лейпциг – Байер
- 30 января. Бавария – Хоффенхайм
Бокс и бои без правил
От футбола переходим к боксу. Ведь уже первые дни января подарят великолепный поединок. На конку – звание временного чемпиона в легком весе по версии WBC между Райаном Гарсией и Люком Кэмпбеллом. Бой состоится в США 2 февраля (ночь на 3 февраля в Украине). А уже победитель этого боя проведет бой против Девина Хейни, который и обладает чемпионским титулом.
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Гарсия в своем активе имеет 20 боев на профессиональном ринге. Ни одного поражения, а 17 поединков закончил досрочно. Люк Кэмпбелл провел 23 боя, но выиграл лишь в 20 из них. Одно из поражений-от Василия Ломаченко.
Остальных интересных боев придется ждать чуть дольше. Среди них и бой между Флойдом Майвезером и блогером Логаном Полом.
Зато не придется долго ждать возвращения в октагон Конора МакГрегора. 23 января он сразится против Дастина Пуар'є. Их противостояние должно стать главным поединком вечера на грядущем турнире UFC 257. А там где МакГрегор – там всегда шоу с неожиданными результатами.
Хоккей
Следует обратить внимание и на хоккейные матчи. Сейчас идет молодежный чемпионат мира. И он уже подготовил несколько сюрпризов. 1 января состоятся последние матчи на групповом этапе, после чего – плей-офф. А там уже у команд нет права на ошибку.
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