Из-за пандемии коронавируса и введенного карантина, многие спортивные события в 2020 году были перенесены и отменены. Но январь 2021 года полон немалого количества интересных событий. Обо всех самых интересных – в обзоре Спорт 24.

Футбол

Англия

Традиционно одним из топовых чемпионатов, который не уходил на зимний перерыв, была английская Премьер-лига. Январь 2021 года не стал исключением. Но на этот раз к нему добавились и чемпионаты Испании, Германии и Италии.

Стоит внимания Самые неожиданные спортивные результаты 2020 года, на которых можно было сорвать большой куш

Однако количество топовых матчей в АПЛ будет просто зашкаливать. Особой интриги будет добавлять и довольно большая плотность команд, которые борются за чемпионство. Где кроме топовых команд, как Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Челси, Тоттенхэм и Манчестер Сити, оказались Эвертон и Астон Вилла.

На какие матчи следует обратить внимание:

3 января. Челси – Манчестер Сити

13 января. Астон Вилла – Тоттенхэм

16 января. Астон Вилла – Эвертон

17 января. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед

19 января. Лестер – Челси

27 января. Эвертон – Лестер

28 января. Тоттенхэм – Ливерпуль

Одним из самых интересных матчей будет Челси – МанСити. "Аристократы" хоть и ходят среди главных претендентов на победу в АПЛ, но у них есть проблема в игре. Против топовых соперников команда Фрэнка Лэмпарда ничего не показала. В декабре они проиграли Эвертону, Вулверхэмптону и даже кризисному Арсеналу, а также сыграли вничью с Астон Виллой. После поражения от Мансити их можно будет списывать с чемпионской гонки. При этом что у "горожан" проблемы с составом из-за вспышки коронавирус.

Но даже букмекеры не очень верят в Челси. Ставка от Marathonbet на их победу – 2,94. На то, что победит Мансити – 2,45.

Но матчи АПЛ не единственные интересные игры, которые состоятся в Англии в январе. На 5 и 6 января запланированы матчи полуфинала Кубка Футбольной лиги. И если в первом матче (5 января) сыграют Тоттенхэм и Брентфорд, то 6 января между собой сыграют Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

Это интересно Лучшие ресурсы для фанатов футбола

Италия

Из Туманного Альбиона переходим в более теплый климат – на Апеннины. Там ведь тоже будет жарко, в футбольном смысле этого слова. Уже 6 января между собой сыграют лидер турнирной таблицы Милан и действующий чемпион Ювентус. Милан в этом сезоне не проиграл ни одного матча в чемпионате.

Ювентус тоже мог бы похвастаться таким достижением, если бы в последней игре 2020 года не потерпел унизительное поражение дома от Фиорентины 0:3. Кроме того, туринцы шесть раз сыграли вничью, поэтому оказались аж на шестом месте. Также это будет противостояние Златана Ибрагимовича и Криштиану Роналду. А этого уже достаточно.

Несмотря на феноменальную игру, больше шансов на победу в этом матче, по мнению экспертов из Marathonbet, имеет именно Ювентус. Коэффициент на их победу – 2,45. На победу Милана – 2,95. Милан установил уникальное достижение в чемпионате Италии, забив в каждом из 14 сыгранных матчей как минимум два гола. Поэтому ТБ 2,5 на этот матч – всего 1,79

Уже 17 января Ювентус вновь посетит "Джузеппе Меацца". Только на этот раз в гости к Интеру. Это Derby d'Italia-всеиталийское дерби. Интер после позора в Лиге чемпионов, где команда заняла последнее место в группе, стремится взять реванш на внутренней арене.

На какие матчи следует обратить внимание:

6 января. Милан – Ювентус

10 января. Рома – Интер

15 января. Лацио – Рома

17 января. Наполи – Фиорентина

17 января. Интер – Ювентус

23 января. Милан – Аталанта

31 января. Аталанта – Лацио

Испания

Не уходят на зимний перерыв и в Испании. Но количество топовых матчей там несколько ниже. В январе в Испании только Атлетико и Севилье предстоит сыграть с топовыми соперниками. Хотя особое внимание привлекает матч мадридского Реала против Сельты, который состоится 2 января.

Реал является откровенным фаворитом этого матча. В Marathonbet победу "сливочных оценили" коэффициентом 1,53. Зато победа Сельты получила коэффициент 6,75. Однако на этот матч в Marathonbet стоит нулевая маржа, а значит, здесь более высокие коэффициенты, чем у других букмекерских контор, а следовательно, и большие выигрыши.

К теме Почему в Marathonbet самая низкая маржа среди букмекеров и как это влияет на сумму выигрыша

Что касается других интересных матчей, то Севилья сыграет против Реал Сосьедад, который несколько неожиданно забрался в лидеры Ла Лиги. Правда в последний раз команда побеждала еще в ноябре. Девять матчей подряд команда не может победить – шесть ничьих, три из которых в Лиге Европы) и три поражения. Проиграла команда три последних матча. При этом как раз Барселоне и Атлетико.

После этого 12 января состоится перенесенный матч первого тура, в котором и сыграют Атлетико и Севилья.

На какие матчи следует обратить внимание:

2 января. Реал – Сельта

9 января. Севилья – Реал Сосьедад

12 января Атлетико – Севилья

В январе также состоится Суперкубок Испании. В отличие от других европейских странах, здесь его разыграют сразу четыре команды. В первом полуфинале сыграют реал Сосьедад и Барселона (13 января), а во втором – Реал и Атлетик (14 января). Финал запланирован на 17 января.

В обоих матчах шансы на проход в финал имеют гранды испанского футбола. На победу Барселоны в основное время в Marathonbet стоит коэффициент 1,82. на их проход в финал – 1,43.



Относительно мадридского Реала, то его шансы в Marathonbet оценены коэффициентами 1,85 (победа в основное время) и 1,43 (проход в финал).

Германия

Что касается Германии, то здесь внимание привлекает матч 8 января между Боруссией (Менхенгладбах) и Баварией, а 9 января – РБ Лейпциг против Боруссии (Дортмунд).

В Marathonbet от матча в Лейпциге ожидают победу хозяев поля, а также немалое количество голов. Ставка на первое событие – коэффициент 2,27. А на ТБ 2,5 – лишь 1,666.

Далее дортмундская команда будет иметь еще два тяжелых выезда – в гости к Баера 19 января, а также Боруссии (М) 22 января.

30 января привлекают внимание два матча. Первый из них – игра между РБ Лейпциг и Байером, которые пока делят между собой второе и третье место в турнирной таблице. А также противостояние Баварии и Хоффенхайма. Интереса этому матчу добавляет тот факт, что Хоффенхайм становится единственной командой, которой удалось победить Баварию в этом сезоне (да и в 2020 году в частности), разгромив их 4:1.

На какие матчи следует обратить внимание:

8 января. Боруссия (М) – Бавария

9 января. РБ Лейпциг – Боруссия (Д)

19 января. Баер – Боруссия (Д)

22 января. Боруссия (М) – Боруссия (Д)

30 января. РБ Лейпциг – Байер

30 января. Бавария – Хоффенхайм

Бокс и бои без правил

От футбола переходим к боксу. Ведь уже первые дни января подарят великолепный поединок. На конку – звание временного чемпиона в легком весе по версии WBC между Райаном Гарсией и Люком Кэмпбеллом. Бой состоится в США 2 февраля (ночь на 3 февраля в Украине). А уже победитель этого боя проведет бой против Девина Хейни, который и обладает чемпионским титулом.

Стоящее Удобно и всегда под рукой – почему стоит установить мобильное приложение от Marathonbet

Гарсия в своем активе имеет 20 боев на профессиональном ринге. Ни одного поражения, а 17 поединков закончил досрочно. Люк Кэмпбелл провел 23 боя, но выиграл лишь в 20 из них. Одно из поражений-от Василия Ломаченко.

В этом бою эксперты тоже отдают предпочтение Гарсии-коэффициент 1,26 на его победу от Marathonbet. На то, что британец таки сумеет победить – 3,78. ничья слишком маловероятна – 21,00.

Остальных интересных боев придется ждать чуть дольше. Среди них и бой между Флойдом Майвезером и блогером Логаном Полом.

Зато не придется долго ждать возвращения в октагон Конора МакГрегора. 23 января он сразится против Дастина Пуар'є. Их противостояние должно стать главным поединком вечера на грядущем турнире UFC 257. А там где МакГрегор – там всегда шоу с неожиданными результатами.

Физическую форму, которую демонстрирует МакГрегор в подготовке к этому бою, таки качнули чаши весов в его сторону. В Marathonbet на его победу коэффициент 1,36. На победу Пуар'є – 3,20.

Хоккей

Следует обратить внимание и на хоккейные матчи. Сейчас идет молодежный чемпионат мира. И он уже подготовил несколько сюрпризов. 1 января состоятся последние матчи на групповом этапе, после чего – плей-офф. А там уже у команд нет права на ошибку.