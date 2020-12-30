Через пандемію коронавірусу та запроваджений карантин, чимало спортивних подій у 2020 році були перенесені та скасовувані. Але січень 2021 року повний чималої кількості цікавих подій. Про всі найцікавіші – в огляді Спорт 24.

Футбол

Англія

Традиційно одним з топових чемпіонатів, який не йшов на зимову перерву, була Англійська прем’єр-ліга. Січень 2021 року не став винятком. Але цього разу до них додалися і чемпіонати Іспанії, Німеччини та Італії.

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Однак кількість топових матчів в АПЛ просто зашкалюватиме. Особливої інтриги додаватиме і доволі велика щільність команд, які боряться за чемпіонство. Де окрім топових команд, як Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Челсі, Тоттенхем та Манчестер Сіті, опинилися Евертон та Астон Вілла.

На які матчі слід звернути увагу:

3 січня. Челсі – Манчестер Сіті

13 січня. Астон Вілла – Тоттенхем

16 січня. Астон Вілла – Евертон

17 січня. Ліверпуль – Манчестер Юнайтед

19 січня. Лестер – Челсі

27 січня. Евертон – Лестер

28 січня. Тоттенхем – Ліверпуль

Одним з найцікавіших матчів буде Челсі – МанСіті. "Аристократи" хоч і ходять серед головних претендентів на перемогу в АПЛ, але в них є проблема у грі. Проти топових суперників команда Френка Лемпарда нічого не показала. У грудні вони програли Евертону, Вулверхемптону та навіть кризовому Арсеналу, а також зіграли внічию з Астон Віллою. Після поразки від МанСіті їх можна буде списувати з чемпіонської гонки. При цьому що в "містян" проблеми зі складом через спалах коронавірусу.

Та навіть букмекери не дуже вірять в Челсі. Ставка від Marathonbet на їх перемогу – 2,94. На те, що переможе МанСіті – 2,45.

Але матчі АПЛ не єдині цікаві ігри, які відбудуться в Англії в січні. На 5 та 6 січня заплановані матчі півфіналу Кубка футбольної ліги. І якщо в першому матчі (5 січня) зіграють Тоттенхем та Брентфорд, то 6 січня між собою зіграють Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті.

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Італія

З Туманного Альбіону переходимо у більш теплий клімат – на Апенніни. Адже там теж буде спекотно, у футбольному значенні цього слова. Вже 6 січня між собою зіграють лідер турнірної таблиці Мілан та чинний чемпіон Ювентус. Мілан в цьому сезоні не програв жодного матчу в чемпіонаті.

Ювентус теж міг би похвалитися таким досягненням, якби в останній грі 2020 року не зазнав принизливої поразки вдома від Фіорентини 0:3. Окрім того, туринці шість разів зіграли внічию, тому опинилися аж на шостому місці. Також це буде протистояння Златана Ібрагімовича та Кріштіану Роналду. А цього вже достатньо.

Попри феноменальну гру, більше шансів на перемогу в цьому матчі, на думку експертів з Marathonbet, має саме Ювентус. Коефіцієнт на їх перемогу – 2,45. На перемогу Мілана – 2,95. Мілан встановив унікальне досягнення в чемпіонаті Італії, забивши в кожному з 14 зіграних матчів як мінімум два голи. Тож ТБ 2,5 на цей матч – лише 1,79

Вже 17 січня Ювентус знову завітає на "Джузеппе Меацца". Тільки цього разу в гості до Інтера. Це Derby d'Italia – всеіталійське дербі. Інтер після ганьби в Лізі чемпіонів, де команда посіла останнє місце в групі, прагне взяти реванш на внутрішній арені.

На які матчі слід звернути увагу:

6 січня. Мілан – Ювентус

10 січня. Рома – Інтер

15 січня. Лаціо – Рома

17 січня. Наполі – Фіорентина

17 січня. Інтер – Ювентус

23 січня. Мілан – Аталанта

31 січня. Аталанта – Лаціо

Іспанія

Не йдуть на зимову перерву і в Іспанії. Але кількість топових матчів там дещо нижча. В січні в Іспанії лише Атлетіко та Севільї доведеться зіграти з топовими суперниками. Хоча особливу увагу привертає матч мадридського Реала проти Сельти, який відбудеться 2 січня.

Реал є відвертим фаворитом цього матчу. В Marathonbet перемогу "вершкових оцінили" коефіцієнтом 1,53. Натомість перемога Сельти отримала коефіцієнт 6,75. Однак на цей матч в Marathonbet стоїть нульова маржа, відтак тут вищі коефіцієнти, аніж в інших букмекерських контор, а отже і більші виграші.

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Щодо інших цікавих матчів, то Севілья зіграє проти Реал Сосьєдад, який дещо неочікувано забрався до лідерів Ла Ліги. Правда востаннє команда перемагала ще у листопаді. Дев’ять матчів поспіль команда не може перемогти – шість нічиїх (три з яких в Лізі Європи) та три поразки. Програла команда три останні матчі. При цьому якраз Барселоні та Атлетіко.

Після цього 12 січня відбудеться перенесений матч першого туру, в якому і зіграють Атлетіко та Севілья.

На які матчі слід звернути увагу:

2 січня. Реал – Сельта

9 січня. Севілья – Реал Сосьєдад

12 січня Атлетіко – Севілья

В січні також відбудеться Суперкубок Іспанії. На відміну від інших європейських країнах, тут його розіграють одразу чотири команди. У першому півфіналі зіграють реал Сосьєдад та Барселона (13 січня), а в другому – Реал та Атлетік (14 січня). Фінал запланований на 17 січня.

В обох матчах шанси на прохід у фінал мають гранди іспанського футболу. На перемогу Барселони в основний час в Marathonbet стоїть коефіцієнт 1,82. на їх прохід у фінал – 1,43.



Щодо мадридського Реала, то його шанси в Marathonbet оцінені коефіцієнтами 1,85 (перемога в основний час) та 1,43 (прохід у фінал).

Німеччина

Щодо Німеччини, то тут увагу привертає матч 8 січня між Боруссією (Менхенгладбах) та Баварією, а 9 січня – РБ Лейпциг проти Боруссії (Дортмунд).

В Marathonbet від матчу в Лейпцигу очікують перемогу господарів поля, а також чималу кількість голів. Ставка на першу подію – коефіцієнт 2,27. А на ТБ 2,5 – лише 1,666.

Далі дортмундська команда матиме ще два важкі виїзди – в гості до Баєра 19 січня, а також Боруссії (М) 22 січня.

30 січня привертають увагу два матчі. Перший з них – гра між РБ Лейпциг та Баєром, які поки ділять між собою друге та третє місце в турнірній таблиці. А також протистояння Баварії та Хоффенхайму. Цікавості цьому матчу додає той факт, що Хоффенхайм стає єдиною командою, якій вдалося перемогти Баварію в цьому сезоні (та й у 2020 році зокрема), розгромивши їх 4:1.

На які матчі слід звернути увагу:

8 січня. Боруссія (М) – Баварія

9 січня. РБ Лейпциг – Боруссія (Д)

19 січня. Баєр – Боруссія (Д)

22 січня. Боруссія (М) – Боруссія (Д)

30 січня. РБ Лейпциг – Баєр

30 січня. Баварія – Хоффенхайм

Бокс та бої без правил

Від футболу переходимо до боксу. Адже вже перші дні січня подарують чудовий поєдинок. На конку – звання тимчасового чемпіона у легкій вазі за версією WBC між Райяном Гарсією та Люком Кемпбеллом. Бій відбудеться в США 2 лютого (ніч на 3 лютого в Україні). А вже переможець цього бою проведе бій проти Девіна Хейні, який і володіє чемпіонським титулом.

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Гарсія у своєму активі має 20 боїв на професійному ринзі. Жодної поразки, а 17 поєдинків закінчив достроково. Люк Кемпбелл провів 23 бої, але виграв лише у 20 з них. Одна з поразок – від Василя Ломаченка.

В цьому бою експерти теж віддають перевагу Гарсії – коефіцієнт 1,26 на його перемогу від Marathonbet. На те, що британець таки зуміє перемогти – 3,78. нічия занадто малоймовірна – 21,00.

Решту цікавих боїв доведеться чекати трохи довше. Серед них і бій між Флойдом Майвезером та блогером Логаном Полом.

Зате не доведеться довго чекати повернення в октагон Конора МакГрегора. 23 січня він битиметься проти Дастіна Пуар'є. Їхнє протистояння повинно стати головним поєдинком вечора на майбутньому турнірі UFC 257. А там де МакГрегор – там завжди шоу з неочікуваними результатами.

Фізичну форму, яку демонструє МакГрегор в підготовці до цього бою, таки хитнули шальки терезів в його сторону. В Marathonbet на його перемогу коефіцієнт 1,36. На перемогу Пуар'є – 3,20.

Хокей

Слід звернути увагу і на хокейні матчі. Зараз триває молодіжний чемпіонат світу. І він вже підготував декілька сюрпризів. 1 січня відбудуться останні матчі на груповому етапі, після чого – плей-офф. А там вже у команд немає права на помилку.