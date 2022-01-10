Без комментариев: семья Джоковича завершила пресс-конференцию после вопроса о COVID-19 у Новака
Источник:твиттер Sky Sports
Долгомучительная история Новака Джоковича наконец завершилась. Сербский теннисист провел первую тренировку в Австралии.
Не комментируют момент с положительным тестом
Семья первой ракетки мира решила поставить точку в резонансном деле с въездом Новака Джоковича в Австралию. Однако общение с журналистами оборвалось после одного неудобного вопроса.
К теме Джокович наконец свободен: теннисист впервые провел тренировку в Австралии – фото
Один из журналистов в своем вопросе вспомнил положительный тест на коронавирус у Новака, который он получил 16 декабря. А уже на следующий день Джокович вручал награду лучшему молодому игроку страны. Вопрос был адресован брату сербского теннисиста.
После чего Джордже срочно завершил пресс-конференцию, не став отвечать на вопросы.
Смотрите видео с пресс-конференции
Джоковича не пускали в Австралию: резонансная история
- 34-летний сербский теннисист прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие на Australian Open. Новак был одним из главных претендентов в борьбе за трофей. Однако Джоковича сразу задержали в аэропорту австралийского города.
- Причиной такого задержания стало то, что серб прибыл на соревнования без вакцинации. Австралия аннулировала визу теннисиста, после чего Новак сразу подал апелляцию.
- 10 января адвокаты Джоковича выиграли суд против австралийского правительства. Сообщалось, что якобы Новака снова задержали, но информация оказалась ложной.
- Серб уже даже впервые вышел на австралийский корт.