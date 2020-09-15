Киевское "Динамо" 15 сентября встретится с "АЗ Алкмааром" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Украинский клуб сыграет без лидера команды – Виктора Цыганкова.

До матча сообщалось, что Цыганков пропустил тренировку "Динамо". Теперь же футболист не попал в заявку киевлян на поединок с АЗ, пишет 24 канал.

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Также наставник киевлян Мирча Луческу вынужден был решить задачу, кто сыграет в оборонке. Как известно, в "Динамо" травмированы аж четверо защитников.

В центре защиты Луческу выпустил Илью Забарного и Виталия Миколенко. Забарный дебютирует в еврокубках. Зато на флангах сыграют Томаш Кендзера и Александр Караваев.

Отметим, в запасе "Динамо" на матч только один защитник – Александр Сирота. Цыганкова в стартовом составе заменил Жерсон Родригес.

Стартовые составы

Динамо: Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, де Пена, Родригес, Супряга.

АЗ: Бизот, Вейндал, Копмайнерс, Влар, Свенссог, Класи, Де Вит, Мидтше, Стенгс, Боаду, Гудмундссон.

Стартовый свисток матча "Динамо" – АЗ прозвучит в 20:00. Матч пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве. Победитель пройдет в плей-офф квалификации, где сыграет с победителем пары "Гент" – "Рапид".



"Динамо" – АЗ сравнительная инфографика / 24 канал