"Динамо" заявило о потере важных футболистов перед матчем с АЗ в Лиге чемпионов
"Динамо" продолжает готовиться к матчу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против голландского "АЗ Алкмаара". В матче, который состоится во вторник, 15 сентября, "Динамо" не помогут два основных игрока.
Кадровые потери "Динамо"
"Динамо" сообщило официальную информацию о состоянии здоровья Александра Тимчика и Дениса Попова.
К теме "Динамо" – АЗ: стал известен арбитр матча
Как сообщил клубному сайту главный врач киевского клуба Андрей Шморгун, у Дениса Попова ангина. Защитник проходит лечение и пропустит 10-14 дней.
Что касается Александра Тимчика, который был заменен на 35-й минуте матча против "Десны", защитник получил повреждение приводящей мышцы бедра.
Сроки восстановления будут известны после МРТ обследования, которое будет проведено через 72 часа после получения травмы для точности диагноза.
Проблемы в защите "Динамо"
С номинально центральных защитников в команде остались только молодые Александр Сирота и Илья Забарный.
Кроме Попова, в лазарете команды находятся Никита Бура и Артем Шабанов.
В предыдущих матчах в центре защиты играли номинально крайние защитники – Томаш Кендзера и Виталий Миколенко.
"Динамо" – АЗ сравнительная инфографика / 24 канал