"Динамо" продолжает готовиться к матчу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против голландского "АЗ Алкмаара". В матче, который состоится во вторник, 15 сентября, "Динамо" не помогут два основных игрока.

Кадровые потери "Динамо"

"Динамо" сообщило официальную информацию о состоянии здоровья Александра Тимчика и Дениса Попова.

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Как сообщил клубному сайту главный врач киевского клуба Андрей Шморгун, у Дениса Попова ангина. Защитник проходит лечение и пропустит 10-14 дней.

Что касается Александра Тимчика, который был заменен на 35-й минуте матча против "Десны", защитник получил повреждение приводящей мышцы бедра.

Сроки восстановления будут известны после МРТ обследования, которое будет проведено через 72 часа после получения травмы для точности диагноза.

Проблемы в защите "Динамо"

С номинально центральных защитников в команде остались только молодые Александр Сирота и Илья Забарный.

Кроме Попова, в лазарете команды находятся Никита Бура и Артем Шабанов.

В предыдущих матчах в центре защиты играли номинально крайние защитники – Томаш Кендзера и Виталий Миколенко.

"Динамо" – АЗ сравнительная инфографика / 24 канал

Матч квалификации Лиги чемпионов "Динамо" – АЗ состоится на НСК "Олимпийский" 15 сентября. Начало матча в 20:00. Победитель этого матча выйдет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. И сыграет за право выхода в групповой этап ЛЧ против победителя пары "Гент" (Бельгия) – "Рапид" (Австрия).