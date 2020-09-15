Київське "Динамо" 15 вересня зустрінеться з "АЗ Алкмааром" у 3-у раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Український клуб зіграє без лідера команди – Віктора Циганкова.

До матчу повідомлялося, що Циганков пропустив тренування "Динамо". Тепер же футболіст не потрапив до заявки киян на поєдинок з АЗ, пише 24 канал.

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Також наставник киян Мірча Луческу вимушений був розв'язати завдання, хто зіграє в оборонці. Як відомо, у "Динамо" травмувалися аж четверо оборонців.

У центрі захисту Луческу випустив Іллю Забарного та Віталія Миколенка. Забарний дебютує у єврокубках. Натомість на флангах зіграють Томаш Кендзьора та Олександр Караваєв.

Зазначимо, у запасі "Динамо" на матч тільки один оборонець – Олександр Сирота. Циганкова у стартовому складі замінив Жерсон Родрігес.

Стартові склади

Динамо: Бущан, Караваєв, Миколенко, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Де Пена, Родрігес, Супряга.

АЗ: Бізот, Вейндал, Копмайнерс, Влар, Свенссог, Класі, Де Віт, Мідтше, Стенгс, Боаду, Гудмундссон.

Стартовий свисток матчу "Динамо" – АЗ пролунає о 20:00. Матч пройде на НСК "Олімпійський" у Києві. Переможець пройде у плей-офф кваліфікації, де зіграє з переможцем пари "Гент" – "Рапід".



"Динамо" – АЗ порівняльна інфографіка / 24 канал