"Динамо" рискует потерять лидера перед битвой в Лиге чемпионов
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков пропустил вечернюю тренировку команды в преддверии матча Лиги чемпионов с АЗ.
Причины, по которым футболист не работал с командой, не уточняются. Об этом сообщает Dynamomania.
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Полузащитник выходил в стартовом составе "бело-синих" на последний матч против "Десны" (0:0) и был заменен во втором тайме.
В августе Цыганков прошел полное медицинское обследование в Германии в связи с тем, что в последнее время он часто получает незначительные повреждения и травмы.
Кто может заменить Цыганкова
В матче против АЗ на позиции Цыганкова может сыграть Жерсон Родригес или Георгий Цитаишвили. Также на фланге атаки может сыграть Богдан Леднев. Или Луческу решится перевести с левого фланга Карлоса де Пену или Беньямина Вербича.