Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков пропустил вечернюю тренировку команды в преддверии матча Лиги чемпионов с АЗ.

Причины, по которым футболист не работал с командой, не уточняются. Об этом сообщает Dynamomania.

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Полузащитник выходил в стартовом составе "бело-синих" на последний матч против "Десны" (0:0) и был заменен во втором тайме.

В августе Цыганков прошел полное медицинское обследование в Германии в связи с тем, что в последнее время он часто получает незначительные повреждения и травмы.

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" – АЗ состоится во вторник, 15 сентября, в 20:00 по киевскому времени.

Кто может заменить Цыганкова

В матче против АЗ на позиции Цыганкова может сыграть Жерсон Родригес или Георгий Цитаишвили. Также на фланге атаки может сыграть Богдан Леднев. Или Луческу решится перевести с левого фланга Карлоса де Пену или Беньямина Вербича.