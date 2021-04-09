Незвичне місце для тренування

Денис Берінчик активно готується до поєдинку проти Артема Лобова, який відбудеться вже 19 червня. Українець обрав доволі незвичне місце для тренувань.

Цікаво Я готовий до цього, – Берінчик зізнався, коли завершить боксерську кар'єру

32-річний боксер з України виклав відео у своїх соцмережах. Приміщення, де побоксував з тінню Денис, нагадує сарай або стайню з сіном. Українець коротко прокоментував ролик, задавши запитання своєму майбутньому супернику.

А ти готовий до кулачного бою?,
– написав Берінчик.

Наступний бій Берінчика