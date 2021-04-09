Незвичне місце для тренування
Денис Берінчик активно готується до поєдинку проти Артема Лобова, який відбудеться вже 19 червня. Українець обрав доволі незвичне місце для тренувань.
Цікаво Я готовий до цього, – Берінчик зізнався, коли завершить боксерську кар'єру
32-річний боксер з України виклав відео у своїх соцмережах. Приміщення, де побоксував з тінню Денис, нагадує сарай або стайню з сіном. Українець коротко прокоментував ролик, задавши запитання своєму майбутньому супернику.
А ти готовий до кулачного бою?,
– написав Берінчик.
Наступний бій Берінчика
- На прихильників українського боксера чекає цікавий бій проти відомого бійця ММА Артема Лобова. Спортсмени проведуть двобій на голих кулаках, який швидше за все відбудеться в Україні.
- Промоутер українця Олександр Красюк не вірить, що поєдинок таки відбудеться. Це дуже ризикований бій, який може завдати боксерам травм, які не дадуть їм змогу продовжити кар'єру.
- Команда Дениса зараз збирає людей, які зможуть якнайкраще підготувати українця до такого поєдинку. Берінчик готовий до видовищного шоу.