Берінчик і Лобов погодили дату бою: поєдинок відбудеться в Україні
Непереможний український боксер Денис Берінчик домовився про бій з російським ірландцем Артемом Лобовим. Бійці проведуть поєдинок на голих кулаках.
Джерело:інстаграм Дениса Берінчика
Буде махач
Денис Берінчик повідомив, що домовився про бій з Артемом Лобовим. Поєдинок Берінчик – Лобов відбудеться 19 червня.
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За словами Дениса, поєдинок з Лобовим відбудеться в Україні.
Узгоджено дату бою і основні умови. Залишилися формальності й буде махач,
– написав Денис.
Берінчик – Лобов: що відомо про бій
- 32-річний Берінчик 21 березня за 3 раунди переміг Хосе Санчеса. Денис вп'яте захистив титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO.
- Після поєдинку Денис кинув виклик уродженцю Росії з ірландським громадянством Артему Лобову.
- Денис запропонував Лобову бій на голих кулаках. Артем Лобов прийняв виклик від українця.
Що відомо про Лобова
Ірландський боєць змішаного стилю російського походження. Виступав під егідою UFC у напівлегкій та легкій вагових категоріях. Нині виступає в турнірах з кулачних боїв Bare Knuckle FC.
Лобов тренується у команді ірландського бійця Конора МакГрегора і є його основним спаринг-партнером.
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