Харлан предупредила FIE, что не будет давить руку россияне, но на ее позицию цинично "наплевали"
Источник:телеграмм Жана Беленюка
Международная федерация фехтования публично обесценила патриотическую позицию Ольги Харлан. Украинская саблистка отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой, за что была впоследствии жестко наказана.
Украинка нанесла сопернице из страны-агрессора поражение 15:7. После последнего укола Анна Смирнова пошла в сторону Ольги, но Харлан выдвинула саблю вперед, не дав сопернице приблизиться к себе. Украинская саблистка что-то сказала в сторону россиянки и ушла с дорожки.
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Циническая дисквалификация, несмотря на договоренность
Реакция Смирновой на этот поступок Харлана была прогнозирована – протест, который обсуждали 50 минут. Анна вызывающе взяла себе кресло и ждала решения прямо на дорожке.
Однако судьи не изменили своего решения – победа украинки. Однако недолго радовалась Харлан. Через некоторое время ее успех изменился на дисквалификацию по ЧМ-2023, который проходит в Милане.
Похоже, что FIE забоялись российской критики и еще раз показали свое настоящее пророссийское лицо.
Украинская сторона будет оспаривать решение. Харлан ведь еще и угрожает 60-дневная дисквалификация от соревнований.
Реакция украинского спорта тоже была мгновенной. Наши футбольные клубы, спортсмены быстро вступились и поддержали украинскую саблистку. Отреагировал и на это Вадим Гутцайт, к которому после этого появилось еще больше вопросов.
Среди этого списка "адвокатов" Харлан есть и борец-депутат Жан Беленюк. Олимпийский чемпион назвал это устранение Ольги самым циничным в истории.
Также Жан поведал интересную деталь. Оказывается, Харлан заранее сообщила организаторам и FIE, что не будет давить руку россияне. На что, как мы видим, в федерации наплевали с высокой горы.
Самое циничное в этой истории, что существовала договоренность между Ольгой и руководством международной федерации, на которой было согласовано отсутствие рукопожатия после матча…
– написал Беленюк.
Интересно, каково будет решение FIE после апелляции украинской стороны?