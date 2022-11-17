На выборах нового главы Национального комитета Украины победил действующий министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. 51-летний чиновник набрал 83,67% голосов. Его главным оппонентом был олимпийский чемпион Токио-2020 и народный депутат Жан Беленюк.

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После закрытия Генассамблеи НОК Украины, Беленюк прокомментировал свое поражение на выборах.

"Друзья, мы с вами достойно прошли эту предвыборную кампанию! Я горжусь своей командой, горжусь своей программой и тем, что мы были с вами полностью открыты! Я благодарен нашей медийной команде, благодарен президентам, которые обратились ко мне и поддержали нас, благодарен своей семье и коллегам по спорту!", – отметил олимпийский чемпион.

По мнению народного депутата, спортивное сообщество Украины еще не готово к переменам.

Верю, что у нас еще большое будущее в украинском олимпийском движении, и оно начнется тогда, когда новая Украина будет готова к переменам! Сегодня старая система победила, или победила онлайн система голосования,

– написал Беленюк.

Напомним, что одним из вице-президентов НОК Украины избран Андрей Шевченко. Кроме того, бывший тренер сборной Украины, а также Александр Усик, Лилия Подкопаева и Григорий Суркис стали новыми членами НОК.

Отметим, что бывший президент украинского НОК Сергей Бубка занимал руководящий пост с 2005 года. Однако из-за ряда скандалов он не выдвигал свою кандидатуру в 2022 году.