На виборах нового голови Національного комітету України перемогу здобув діючий міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. 51-річний посадовець набрав 83,67% голосів. Його головним опонентом був олімпійський чемпіон Токіо-2020 та народний депутат Жан Беленюк.

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Після закриття Генасамблеї НОК України Беленюк прокоментував свою поразку на виборах.

"Друзі, ми з вами достойно пройшли цю передвиборчу кампанію! Я пишаюсь своєю командою, пишаюсь своєю програмою та тим, що ми були з вами повністю відкриті! Я вдячний нашій медійній команді, вдячний президентам, які звернулись до мене та підтримали нас, вдячний своїй родині та колегам по спорту!", – відзначив олімпійський чемпіон.

На думку народного депутата, спортивна спільнота України ще не готова до змін.

Вірю, що в нас ще велике майбутнє в українському олімпійському русі і воно почнеться тоді, коли нова Україна буде готова до змін! Сьогодні стара система перемогла, або перемогла онлайн система голосування,

– написав Беленюк.

Нагадаємо, що одним із віцепрезидентів НОК України обрано Андрія Шевченко. Крім того, колишній тренер збірної України, а також Олександр Усик, Лілія Подкопаєва та Григорій Суркіс стали новими членами НОК.

Зазначимо, що колишній президент українського НОК Сергій Бубка обіймав керівну посаду з 2005 року. Проте через низку скандалів він не висував свою кандидатуру в 2022 році.