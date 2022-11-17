В четверг, 17 ноября, прошли выборы нового главы НОК Украины. С большим преимуществом в голосовании победил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

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Однако, это не единственные изменения в Национальном олимпийском комитете Украины. Также были избраны новые члены комитета на период с 2022 по 2026 год. В список, включающий 39 физических лиц, вошли такие известные личности как Андрей Шевченко, Александр Усик, Григорий Суркис, Лилия Подкопаева, Марина Бех-Романчук и другие.

Они будут способствовать развитию спорта в Украине. За это решение было отдано 99 голосов, против – 11, воздержались – 4.

Ранее в СМИ появились слухи, что Андрей Шевченко может стать новым главой НОК Украины. Однако эта информация оказалась фейком.