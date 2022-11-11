Сергей Бубка неожиданно для всех скрылся из информационного пространства после 24 февраля. Лишь на восьмой день полномасштабного вторжения России в Украину легендарный легкоатлет заговорил. В эксклюзивном интервью 24 канала Беленюк вспомнил свои обращения к бежавшему из Украины президенту НОК.

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Беленюк: Было непонятно, где он, какова его позиция

Жан остался недоволен работой Сергея Назаровича во главе Национального олимпийского комитета Украины. Олимпийский чемпион в Токио-2020 признался, что именно его не устраивало в работе руководства НОК.

"Во-первых, это непрозрачность и непонятность санкционной политики. Не освещается информация о том, какая работа проводится внутри МОК. Отстаивается ли позиция украинских спортсменов. Мы видим, как определенные международные федерации продвигают российские нарративы", – рассказал борец-депутат.

Одной из причин критики в сторону Бубки стала его позиция после 24 февраля. Как оказалось впоследствии, Сергей Назарович выехал из Украины в статусе беженца.

Многих возмутило то, что в первые дни российского вторжения не было и известия главы НОК. Было непонятно, где он, какова его позиция. Мы, олимпийцы, не знали, что нам делать. У нас были определенные активности в первые дни, мы писали открытое письмо в МОК. Подписи Сергея Бубки я там не увидел,

– сказал Беленюк.

К слову. Одной из тех, кто критиковал работу и позицию Бубки стала Ольга Саладуха, которая перед началом полномасштабной войны простилась с профессиональной карьерой легкоатлетки.

"Мы не увидели четкого осуждения России": о молчании Бубки

Комментарий Бубки, появившийся только на восьмой день полномасштабного вторжения, не успокоил олимпийскую семью, а наоборот возмутил. Президент НОК непонятно всем назвал войну в Украине "бедой". За что получил "на орехи" от украинских спортсменов. Такая позиция Бубки не приемлема.

Я его не понял, война почему-то была названа бедой. Мы не увидели четкого осуждения России, которая и есть причина так называемой беды. Мне как гражданину Украины это было не совсем понятно. Поэтому я считаю, что имею право спрашивать объяснения, почему происходит именно так. Не было коммуникации с руководителем НОК. Поэтому, когда я общался с журналистами, я искренне рассказывал, как я вижу эту ситуацию. Возможно это было воспринято как критика, но я задавал вопросы, которые меня беспокоят,

– ответил Жан Беленюк.

Отметим, что именно Беленюк – один из претендентов на должность нового президента НОК Украины. Эпоха Бубки окончена. Сергей Назарович не подал свою кандидатуру на предстоящие выборы главы Национального олимпийского комитета.