Национальный олимпийский комитет Украины получил нового главу – им стал действующий министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Кроме того, на Генассамблее делегаты избрали новых вице-президентов организации.

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Первым вице-президентом НОК Украины стал Алексей Перевезинцев. Также получил должность вице-президента бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Двумя другими вицепрезидентами стали Мария Булатова и Алексей Днепров.

Они получили 106 голосов, против – 5, воздержалось – 9.

Ранее стало известно, что Андрей Шевченко, а также Александр Усик, Григорий Суркис, Лилия Подкопаева стали новыми членами НОК Украины.

Напомним, последние 17 лет президентом НОК Украины был Сергей Бубка. Однако из-за ряда скандалов он не выдвигал свою кандидатуру в 2022 году.