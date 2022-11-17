Главная изюминка выборов – они пройдут без многолетнего руководителя НОК Сергея Бубки. 24 канал проанализировал кандидатов на пост главы НОК, а также их скелеты в шкафу.

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Ушла эпоха: что не так с Бубкой

Легендарный спортсмен был главным украинским олимпийцем 17 лет. Этот период можно смело назвать известным из истории 20 века термином "застой" или просто стагнацией. В своей должности Сергей Бубка запомнился многочисленными скандалами, наградой лучшему НОК в мире в 2012 году за пророческую программу " Прыжки на Майдане ", нежеланием помогать украинским спортсменам на Олимпиадах, падением уровня спортивных результатов, а также - безудержной любовью к России ( там даже лоббировали его кандидатуру на пост председателя мировым олимпийским движением).

Сергей Бубка вместе с представителями так называемого "донецкого клана", частью которого считают и его фото "Остро"

Обратите внимание! Последний факт, похоже, стал причиной того, что Бубка уже не баллотируется. Напомним, что согласно Олимпийской хартии, НОК – это независимая самоуправляющаяся организация, руководство которой является фактически неприкосновенным. Сменить его не могут ни президент страны, ни парламент.

Глава государства, первая леди, глава НОК и министр спорта / фото НОК

Впрочем, в воюющей стране, похоже, всему есть предел, даже Олимпийскому иммунитету. Возможно, это ощутил и сам легендарный олимпиец.

Я принял решение не участвовать в выборах на пост президента НОК Украины. Я сосредоточу свои усилия на работе "Фонда солидарности для поддержки олимпийского сообщества", который помогает украинским спортсменам во время войны готовиться к Олимпийским Играм в Париже-2024 и Милан/Кортина-2026. Я всегда работал для развития украинского спорта и буду продолжать делать это в Международном олимпийском комитете, с международными федерациями и национальными олимпийскими комитетами разных стран мира,

– объяснил Сергей Бубка свое решение в интервью каналу XSport.

С началом российского вторжения Бубка ушел в тень. Лишь иногда легендарный спортсмен попадал в кадр, чтобы сказать очередную общую фразу. В своих немногочисленных заявлениях Бубка до сих пор тщательно избегает прямых обвинений в России, хотя она не только уничтожила стадион, где Бубка когда-то установил мировой рекорд, но и устроила геноцид его родного Донбасса. Для Бубки это все какая-то абстрактная "беда", якобы взявшаяся сама по себе.

Новая глава и 4 кандидата

17 ноября 2022 г. состоится Генассамблея НОК, где должны пройти выборы нового руководителя организации.

На эту должность претендуют 4 кандидата:

олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от партии "Слуга Народа" Жан Беленюк;

олимпийский чемпион по фехтованию на саблях, тренер золотой олимпийской сборной и действующий министр спорта и президент Федерации фехтования Вадим Гутцайт;

олимпийская чемпионка по биатлону Елена Белосюк (Подгрушная);

глава отделения НОК в Киевской области Игорь Малинский.

Руководителя НОК должны избрать 162 члена Национального олимпийского комитета. Кому интересно – здесь полный перечень .

Это довольно пестрый список, в который входят руководители спортивных федераций, легенды спорта, спортивные функционеры и меценаты. Некоторые из них сочетают спортивную закалку с политикой. Это, в частности, действующий народный депутат, ярый медведчукист и лучник Нестор Шуфрич, его коллега и резидент Монако Григорий Суркис, а также бывшие народные избранники Андрей Павелко (глава УАФ), олимпийский чемпион и главарь титушек времен Революции Достоинства Эльбрус Тедеев.



Две олимпийские надежды на одном фото / НОК Украины

Волеизъявление планируется в режиме онлайн (что является нарушением устава НОК, предусматривающего тайное голосование) – это ставит легитимность под вопрос, однако снимает некоторые опасения по поводу махинаций и кулуарных договоренностей.

Еще одной коллизией является то, что выбирать руководителя НОК, согласно уставу организации, можно только из членов организации. Пока Жан Беленюк, в отличие от трех соперников, им не является. Возможно, этот нюанс будет решен и во время Генассамблеи Беленюка будет избран новым членом НОК.

Старые опасения

Белосюк и Малинский откровенно технические кандидаты, а основная борьба за пост развернется, а вернее, уже развернулась, между Жаном Венсановичем Беленюком и Вадимом Марковичем Гутцайтом .

Это противостояние уже сравнивают даже с президентскими выборами-2019, когда опытному бюрократу с авторитарными замашками противостоял несистемный кандидат без опыта. В более широком понимании – это противостояние старого и нового.

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Эти сравнения вполне уместны. Вадим Гутцайт - классический системный кандидат. У него широкие связи и админресурс. Все это кувалось годами: Гутцайт много лет возглавлял олимпийскую базу в Конча-Заспе, был помощником регионала Эльбруса Тедеева, впоследствии возглавлял спортивный департамент в КГГА.

Кстати, попал на этот пост Гутцайт со скандалом – его тестовая работа на собеседовании оказалась откровенным плагиатом, хотя сам конкурс проводился онлайн.

Экзаменационная работа Вадима Гутцайта и ее источник / фото – Филипп Альид

Впоследствии чиновник стал фигурантом нескольких уголовных дел, по которым вышел сухим из воды – ни обвинения в лоббизме на тендерах и прикрытии рейдеров, ни скандал с конкурсом на покупку белорусских лодок не смогли потопить Гутцайта.

Также не причинила большой боли история о незадекларированном бизнесе в государстве-агрессоре России. Да, он вынужден был отказаться от проходного места (№ 81) в списках "Слуги Народа" (десятым номером в том же списке был Жан Беленюк), однако, уже через год Гутцайт был номинирован на нового министра спорта.

Рояль в кустах

Интриги выборам добавил премьер-министр Украины Шмигаль. 9 ноября стало известно о скоротечной реформе Кабмина. Она заключается в сокращении уже к концу года чиновничества и министерских портфелей. Интересно, что инсайдеры якобы специально пропустили как "молодежь", так и "спорт" и не упомянули вообще о ведомстве Гутцайта.

Этот тревожный сигнал может свидетельствовать о том, что в скором времени такого министерства просто не будет в природе. Отметим, что возможное объединение властей в НОК и Минспорта было одним из главных опасений оппонентов и критиков Вадима Гутцайта. Несмотря на то, что он публично заявлял, что не планирует совместительства, его действующие совместительства объективно ставили эти слова под сомнение.

Теперь же, похоже, исчезнет сам предмет опасений – Министерство молодежи и спорта. Напомним, так уже было в 2019 году, когда спорт объединили с культурой и поставили над всем этим хозяйством бывшего руководителя канала СТБ – Владимира Бородянского. Тот прекрасно разбирался, как делать украинскую локализацию популярных реалити-шоу, однако оказался совсем не компетентным в вопросах спорта. Каждое его заявление "на тему" было ничем иным, как свирепым фейспалмом, что не могло не вызвать резонный страх спортивного сообщества.

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Несколько месяцев страданий и подковерной борьбы создали забавную коллизию – Государственное агентство спорта. Детище Бородянского просуществовало только на бумаге буквально считанные часы и ушло в небытие в формате турборежима вместе с отставкой правительства Гончарука и самого Бородянского. Да, новым министром стал Вадим Гутцайт.

Почему с управлением сферы спорта в Украине все так сложно

С системой управления спортом на Украине все сложно. За сложность отвечает министерство спорта, фактически прокладка между государством и федерациями. Федерации номинально независимы, но на самом деле в той или иной степени находятся под влиянием чиновников Минспорта, в зависимости от ситуации выступающих, как "крыша" или лобби.

В отличие от большинства цивилизованных стран мира украинские спортивные федерации сидят на шее у государства и требуют существенных дотаций, а самоокупаемость есть чем-то из раздела "фантастика", а вымогательство у государства квартир и других материальных благ – общей практикой. Украинский спорт довольно непрозрачный и коррумпированный, в нем большую роль играют кумовство и непотизм.



Все герои на одном фото / фото НОК

Это практически закрытая экосистема, являющаяся территорией интриг, подковерной борьбы и подводных течений. Некоторые спортивные федерации фактически "приватизированы" и работают как корпорации (при этом ни в коем случае не отказываются от бюджетных денег), а некоторые как наследственные феодальные вотчины.

Судебные преследования, война компроматов, связи с Россией, рейдерство и откровенный криминал, остракизм и травля являются распространенными и "легитимными" инструментами. Лучшим сравнением здесь был бы стакан с пауками, впрочем, пока это все дает результат в виде медалей и спортивных побед, на остальное предпочитают закрыть глаза, сосредоточившись на верхушке айсберга.

Рыба в воде

Вадим Гутцайт в этой системе со всеми ее плюсами и минусами эффективен, а главное – с воим. Он был спортсменом, тренером, арбитром, чиновником и функционером. Кроме должности "олимпийского завхоза", он имеет успешный опыт руководства федерацией фехтования, умеет маневрировать, находить общий язык и достигать результатов.



Вадим Гутцайт вместе с президентом Украины / фото – ОПУ

После откровенно слабого министра молодежи и спорта Жданова и полностью не спортивного Бородянского, министр Гутцайт оказался в ситуации как "рыба в воде". Он сразу стал выстраивать собственную вертикаль, вмешиваться в работу федераций, ломать через колено, самовольно увольнять директора Национального Антидопингового центра ( вопреки уставу WADA, хотя и не без оснований ), лелеять мечты президента об Олимпиаде то 2030, то ли. усиливать конфликт интересов (министр не ушел с должности главы Федерации, а также сделал себя председателем Наблюдательного совета Национального Антидопингового центра).

Показательным в этом плане стал скандал на Олимпиаде-2020 в Токио, когда выяснилось, что в состав Олимпийской делегации не попали некоторые тренеры (в частности, Виктор Шевцов – наставник прыгунки с шестом Марины Килипко, занявшей 5 место), а их место заняли. отдельные функционеры. И хотя формально Гутцайт не был прямо ответствен за это распределение, именно он взял на себя весь медийный негатив. Кстати, главным критиком министра и главы НОК Бубки тогда был именно Жан Беленюк.

Два полюса

За два года работы Вадим Гутцайт сконцентрировал в своих руках огромную спортивную власть. Сейчас он планирует выйти на новый уровень и возглавить НОК.

Неутомимая работа господина Гутцайта вызвала справедливую обеспокоенность у многих спортивных функционеров, увидевших риски для себя в стремительной узурпации власти министром. Так сформировалась оппозиция Вадиму Гутцайту. Ее фронтменом стал медийный и непосредственный депутат-олимпиец Жан Беленюк. Открытую кандидатуру Беленюка поддержали мощная Федерация легкой атлетики (ФЛАУ), а также федерации велоспорта и хоккея, не в последнюю очередь – из-за конфликта с министром.

В то же время преданность Гутцайту декларировали глава футбольной федерации (УАФ) Павелко, главный лучник страны Нестор Шуфрич и некоторые другие представители спортивной общественности.

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В отличие от Гутцайта, на Беленюке нет какого-либо компромата. Да, была неприятная история с квартирой, однако, жить в помещении более 14 квадратных метров является естественным не только для олимпийской надежды страны, но и для любого человека. Более того, это полностью вписывается в ныне существующие в украинском спорте правила игры.

Да, были заявления российских спортивных функционеров о том, что якобы Жан Беленюк мог изменить гражданство и стать россиянином. Однако это больше похоже на вброс северных соседей. Особенно, если учесть обстоятельства, после которых это прозвучало: в финале Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в схватке против грузина с российским паспортом украинца Беленюка откровенно осудил живущий в России грузинский рефери.

Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Жан Беленюк / фото Getty Images

Тогда ни министр спорта Жданов, ни руководитель НОК Бубка не стали в защиту украинского спортсмена и просто умыли руки . Для Бубки, кстати, это не первый случай, в 2012 году на Олимпиаде в Лондоне из-за бездействия НОК Украина недополучила 2 медали – в спортивной гимнастике и легкой атлетике. Бубка в то время, напомним, был в Киеве, где выступал на съезде несуществующей политсилы - "Партии Регионов".

После украденного золота на Олимпиаде-2016 Беленюк не отказался от фото с представителем страны-агрессора, за что был подвергнут критике (как и большинство украинских олимпийцев). Равно как и Гутцайт, но уже на Олимпиаде-2020 в Токио.

В 2021 году он не отказался от обслуживания победного поединка россиянки Поздняковой (дочери товарища Гутцайта и его бывшего бизнес-партнера) полковника русской армии и президента российского НОК Станислава Позднякова).

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Как и министр спорта, Гутцайт не запретил украинским спортсменам общаться и обниматься с россиянами, давать интервью российским пропагандистам. Это будет сделано только после полномасштабного вторжения России в Украину (конечно, тоже с опозданием).

Я отдам свой голос на выборах как член МОК за того кандидата, который будет самым достойным,

– Сергей Бубка в интервью XSport избегает агитации за одного из кандидатов.

В настоящее время Гутцайта называют неформальным наследником Бубки. Хотя официально он никого не поддержал, в обществе есть консенсусное мнение, что наделенный советской ментальностью действующий министр в случае избрания продолжит дело предшественника, то есть законсервирует и не будет пытаться реформировать систему.

Жан Беленюк позиционирует себя как реформатор, который стремится к переменам. 10 ноября он представил собственную программу и пригласил оппонента на дебаты.

Программа Жана Беленюка: смотрите видео

Сделано это было с юмором и довольно эффектно по легендарной технологии " Стадион да стадион ". Беленюк пригласил Гутцайта на родную для обоих олимпийскую базу в Конча-Заспе и предложил на выбор либо борцовский зал, либо арену фехтовальщиков. Также Беленюк нанес удар ниже пояса – спросил конкурента о его программе.

У нас было много упреков по поводу нашей несистемности. Сегодня мы презентовали свою программу, и упрек по поводу несистемности был от действующего министра молодежи и спорта, уважаемого Вадима Марковича Гутцайта. Поэтому сейчас после этой нашей презентации я лично хочу вызвать Вадима Марковича на публичные дебаты, чтобы он продемонстрировал свое видение, свою программу, подискутировать по поводу наших программ. Возможно, он предложит что-то интересное, что я скажу, что я снимаю свою кандидатуру. Кто его знает,

– Жан Беленюк стремится к встрече с конкурентом на выборах главы НОК.

Господин Гутцайт пока не ответил, потому что занят. сейчас он проводит немало встреч (по работе, но по признакам пиара). 17 ноября 2022 г. в режиме онлайн узнаем, чья стратегия окажется победной.

Как Беленюк принес Украине золото Олимпиады – смотрите видео: