Бей бомжей и тех, кому под 40 лет, – перепалка украинских боксеров Редкача и Беринчика

Украинский боксер Денис Беринчик прокомментировал бой земляка Ивана Редкача с Реджисом Прогрейсом. После чего Иван жестко ответил украинцу.

Беринчик не поверил "актерской игре" на ринге

Словесная перепалка между украинскими боксерами произошла после комментария Дениса Беринчика. 33-летний боец ​​прокомментировал скандальный бой Ивана Редкача и Реджиса Прогрейса, который завершился актерской игрой украинца, которой никто не поверил.

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Редкач упал на канвас, держась за пах, хотя американец пробивал в сторону. Денис тоже не понял действий своего земляка и сказал: "Я смотрел только концовку поединка, нарезочку. Что это было? Да бред какой-то полный. Я не знаю. Пусть комментирует свой дебилизм сам. Ваня, что ты творишь, братец? Соберись".

Ответ Редкача

После таких слов Редкач мгновенно дал не менее грубый ответ в соцсети. Одиозный боксер таким поведением поссорился с еще один украинским бойцом. До этого Иван неоднократно оскорблял Александра Усика и Василия Ломаченко.

Денис, где ты? Где профессиональный бокс? Бей бомжей, а также тех, кому под 40 лет. Или бей таких, как твой последний боец ​​с Чили. Лучше вообще рот в мою сторону не открывай, а то не вытянешь, зачем тебе стресс перед боем,

– ответил Редкач.