В начале июля 2023 года вышло расследование BIHUS Info, в котором утверждается, что Сергей Бубка ведет бизнес с оккупантами После его выхода прошло почти 2 месяца до выхода второго расследования, в котором появились новые детали, подтверждавшие продолжение этой деятельности и после огласки сотрудничества с террористами.

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Бубка разочаровал Бех-Романчук

Легендарный в прошлом спортсмен долго не комментировал эти события, но в сентябре все же вышел в публичную плоскость и попытался опровергнуть все обвинения, в Бельгии даже включив режим патриота.

Эти позорные события, а также молчание Сергея Бубки с начала полномасштабного вторжения и отсутствие осуждения агрессии со стороны России отвернули от него большинство людей, уважавших его спортивное наследие.

Чемпионка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих заявляла, что для нее Бубки больше не существует, такого же мнения придерживается и скелетонист Владислав Гераскевич, который требовал исключить того из НОК Украины.

Своим мнением поделилась и Марина Бех-Романчук. Украинская титулованная легкоатлетка рассказала, что разочарована позицией Сергея Бубки и его деятельностью, ведь с его статусом он мог помочь Украине.

"Новости и расследования о Сергее Назаровиче были очень неприятны лично для меня. Трудно это читать, потому что он человек с огромным именем. Он мог перевернуть просто все с ног на голову в легкоатлетическом мире. Вернуть легкой атлетике статус королевы спорта через Украину.

Он занимал очень высокие должности на международном уровне, имел имя легендарного рекордсмена. Даже должности – это второстепенное. У него был статус, ради которого каждый атлет вообще приходит в спорт. Очень больно сейчас всем атлетам это читать и смотреть, мы разочарованы. Очень много спортсменов в отчаянии, а еще больше просто не знают, как правильно действовать и высказываться по поводу Бубки. Это очень сложно понять.

После начала полномасштабной войны каждый из нас сделал свой четкий выбор и избрал позицию. Определил, что будет говорить и доносить через свое медийное имя. И мне очень жаль, что Сергей Назарович не был этим человеком. Он ничего не сказал о войне сразу и не выбрал четкую позицию,

– сказала Бех-Романчук.

Отметим, что Марина Бех-Романчук провела успешный сезон-2023. В течение года она соревновалась в тройном прыжке и в прыжках в длину, завоевав 5 медалей на Бриллиантовой лиге. Такие результаты позволили ей квалифицироваться в Суперфинал в обеих дисциплинах, но, к сожалению, она получила травму и вынужденно его пропустила.

Справка. В том Суперфинале свою победу для Украины одержала Ярослава Магучих. Она стала первой украинкой, которая дважды становилась триумфатором этих соревнований.