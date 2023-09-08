Место там нашлось и Сергею Бубке. Кроме украинского прыгуна в высоту, которого подозревают в сотрудничестве с оккупантами, официально в Зал славы присоединились Мари-Жозе Перек и Асафа Пауэлл.

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Бубка включил режим патриота

Украинский легкоатлет имел честь быть добавленным в Зал славы за выступления в прыжках с шестом. Он 35 раз устанавливал мировой рекорд в своем виде спорта. Свой лучший прыжок выполнил 30 лет назад, когда прыгнул 6,15 метра в Донецке. За свою карьеру Бубка 47 раз прыгал на высоту 6 метров и выше.

Директор мемориала Ван Дамме с 1977 по 2016 год Вильфрид Мейрт прокомментировал памятное событие для Бубки и вспомнил о рекордах украинца:

"В Брюсселе он, к сожалению, никогда не превышал магический предел в 6 метров, но с нами он побеждал четыре раза, в том числе дважды с прыжками на 5,95 метра".

После этого бывший глава НОК Украины Сергей Бубка второй раз за последние дни удивил своей речью. Бывший легендарный спортсмен, полтора года молчавший о полномасшабной войне и почти 2 месяца не реагировавший на обвинения в торговле с оккупантами, поблагодарил представителей разных стран за поддержку Украины и заявил, что наша страна обязательно победит.

Хочу сказать всем вам – огромное спасибо! За вашу большую поддержку Украины, украинского народа. Это очень важно. Мы живем в очень сложное время. Но вы – с нами. Мы никогда не забудем этого. Благодарю вас, и мы победим!

– сказал Бубка.

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Очень интересное изменение риторики произошло у Сергея Бубки, делами которого занялась СБУ. Ведь раньше он не называл войну войной. Может что-то понял?