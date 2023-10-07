На початку липня 2023 року вийшло розслідування BIHUS Info, у якому стверджується, що Сергій Бубка веде бізнес з окупантами. Після його виходу минуло майже 2 місяці до виходу другого розслідування, у якому з'явилися нові деталі, що підтверджували продовження цієї діяльності й після розголосу про співпрацю з терористами.

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Бубка розчарував Бех-Романчук

Легендарний в минулому спортсмен довго не коментував ці події, але у вересні все ж таки вийшов у публічну площину та спробував спростувати всі звинувачення, у Бельгіїї навіть включивши режим патріота.

Ці ганебні події, а також мовчання Сергія Бубки з початку повномасштабного вторгнення та відсутність засудження агресії з боку Росії відвернули від нього більшість людей, котрі поважали його спортивну спадщину.

Чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх заявляла, що для неї Бубки більше не існує, такої ж думки дотримується і скелетоніст Владислав Гераскевич, який вимагав виключити того з НОК України.

Своєю думкою поділилася й Марина Бех-Романчук. Українська титулована легкоатлетка розповіла, що розчарована позицією Сергія Бубки та його діяльністю, адже з його статусом він міг суттєво допомогти Україні.

"Новини та розслідування про Сергія Назаровича були дуже неприємними особисто для мене. Важко це читати, тому що він людина з величезним іменем. Він міг перевернути просто все з ніг на голову в легкоатлетичному світі. Повернути легкій атлетиці статус королеви спорту через Україну.

Він займав дуже високі посади на міжнародному рівні, мав ім'я легендарного рекордсмена. Навіть посади – це другорядне. Він мав статус, заради якого кожен атлет взагалі приходить у спорт. Дуже боляче зараз всім атлетам це читати та дивитися, ми розчаровані. Дуже багато спортсменів у відчаї, а ще більше – просто не знають, як правильно діяти й висловлюватися з приводу Бубки. Це дуже складно зрозуміти.

Після початку повномасштабної війни кожен з нас зробив свій чіткий вибір та обрав позицію. Визначив, що буде говорити та доносити через своє медійне ім’я. І мені дуже шкода, що Сергій Назарович не був цією людиною. Він нічого не сказав про війну одразу та не обрав чіткої позиції,

– сказала Бех-Романчук.

Зазначимо, що Марина Бех-Романчук провела успішний сезон-2023. Протягом року вона змагалася у потрійному стрибку та у стрибках у довжину, здобувши 5 медалей на Діамантовій лізі. Такі результати дозволили їй кваліфікуватися до Суперфіналу в обох дисциплінах, але, на жаль, вона зазнала травми й вимушено його пропустила.

Довідка. У тому Суперфіналі свою перемогу для України здобула Ярослава Магучіх. Вона стала першою українкою, яка двічі ставала тріумфаторкою цих змагань.