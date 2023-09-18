На итоговых соревнованиях самого престижного коммерческого турнира по легкой атлетике в американском Юджине украинская чемпионка установила рекорд сезона. Это позволило ей стать триумфаторкой в Суперфинале Димантовой лиги, пишет 24 Канал.

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Никому раньше такого не удавалось

Эта победа стала второй для Ярославы на итоговом турнире. Таким образом, Магучих стала первой двукратной победительницей Бриллиантовой лиги из Украины.

До этого победителями престижного турнира среди наших земляков становились Ольга Саладуха в тройном прыжке в 2011 году, а также Богдан Бондаренко и Андрей Проценко в прыжках в высоту в 2011 и 2019 году соответственно. Но ни один из них не смог повторить свой успех во второй раз.

Этим результатом Ярослава свой сезон сделала просто феноменальным. Она выиграла все три международных турнира в 2023 году: чемпионат Европы в помещении, чемпионат мира по легкой атлетике и Бриллиантовую лигу.