Руководство "Эспаньолы" (также используют надпись Espanola) называет себя добровольческим фанатским отдельным отрядом спецназа. И состоит из российских футбольных болельщиков таких клубов, как московский ЦСКА, "Спартак" или "Локомотив", санкт-петербургский "Зенит" и другие. При этом эти фанаты самостоятельно решили поехать на войну против Украины. 24 Канал напоминает читателям, что это за персонажи и чем занимались в России и Украине.

К теме Похожи на кадыровцев: боец ВСУ рассказал о подразделении российских ультрас "Эспаньола"

Обратите внимание! Именно этот отряд российских оккупантов был создан уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Хотя некоторые его участники имеют большой шлейф военных преступлений на территории Украины. Но не только.

Воюют против Украины с 2014 года

Свое название "Эспаньола" получил от прозвища одного из своих идейных лидеров и основателей – Станислава Орлова, которого зовут "Испанец". Он представитель фанатского движения ЦСКА – Red-Blue Warrior, где был известен как Стас пернатый.

Еще в 2014 году он приехал воевать за российских оккупантов на Донбасс. Попал в "бригаду" Безлера, отличившегося немалым количеством преступлений на оккупированной территории.

Есть данные, что Орлов владеет несколькими иностранными языками, и именно он координировал иностранных наемников. Поэтому именно поэтому получил прозвище "Испанец".

Еще во время пребывания в составе "бригады" Безлера, Орлов создал разведроту "Череп и кости" и стал ее командиром. А уже в 2022 году на ее основе была создана "Эспаньола", которую назвали в его честь. Кроме того, у него татуировка на руке с соответствующей надписью.

Станислав Орлов с татуировкой Espanola / фото East2West

Важно! И еще до этого Орлов успел попасть в международные скандалы с участием России.



В 2016 году в Черногории едва не произошел государственный переворот, во время которого должны были захватить парламент и застрелить премьер-министра страны Мило Джукановича. Именно незадолго до этого неудачного переворота в Черногории там был замечен Орлов.

Как российских фанатов отбирают в военизированные банды

Отбирают в "Эспаньолу" преимущественно российских футбольных болельщиков. При этом принадлежность к клубам и группировкам не имеет значения. Орлов объясняет это тем, что такие люди "лучше воюют, чем мобилизованные, ведь имеют большую мотивацию". Кроме того, они закалены в фанатских столкновениях и более дисциплинированы.

Отборы проходят в Москве и Санкт-Петербурге. На территории России есть и тренировочный лагерь. Еще один – уже на оккупированной территории Украины.

Некоторые из российских фанатов признаются, что поехали воевать против Украины именно для дополнительных эмоций, которых им не хватало в околофутбольных столкновениях.

При этом "Эспаньола" довольно "обласкана" российскими пропагандистами, которые снимают о них "бравурные" сюжеты. И они впоследствии выходят даже на общенациональных каналах. Так, как в свое время это делали и о других военных преступниках из ЧВК "Вагнера".

Иностранные СМИ тоже писали об "Эспаньоле", но в контексте того, как российские фанаты приняли сторону Путина. При этом в 2018 году российский режим начал активно "воевать" против фанатов. Все ради "красивой картинки" проведения чемпионата мира по футболу в России.

В одном из таких сюжетов Орлов хвастался, как они похитили в Мариуполе маленького львенка: смотрите видео

Противопоставление "Азову" и бои в Мариуполе

При этом в "Эспаньоле" не стесняются признавать, что были созданы в противовес украинским футбольным болельщикам, которые пошли защищать свою страну с оружием в руках от российского нашествия. В том числе противопоставляют себя украинскому полку "Азов", где оказалось немало украинских ультрас.

Орлов убеждает, что в составе "Эспаньолы" воюют и украинские предатели из футбольной среды, которые перешли на сторону России. При этом некоторые еще с 2014 года. И именно они участвовали в боях за Мариуполь, в том числе и за "Азовсталь".

Именно в Мариуполе бойцы "Эспаньолы" устроили громкую стрельбу на футбольном стадионе 9 мая 2023 года. Правда, стреляли не друг в друга, а в небо.

Когда спорт не вне политики и войны

Несмотря на "официальные" заявления российской стороны, что не следует смешивать спорт и войну, российский спорт "с головой" застрял в поддержке российских оккупантов. И это достаточно четко отслеживается именно на примере "Эспаньолы".

К примеру, когда в ноябре 2022 года украинские военные ликвидировали российского захватчика Максима Шаманина из "Эспаньолы", то футбольный клуб ЦСКА опубликовал письмо, где "выразил соболезнования семье погибшего". А это письмо подписали капитан команды Игорь Акинфеев и президент клуба Евгений Гинер.

"Отличился" в их поддержке еще один ЦСКА – хоккейный. Этот клуб передал им микроавтобус.

Футболисты "Шинника", которые во время зимних сборов в Турции получили пинков от футболистов "Миная", после этого тоже написали письмо со словами "поддержки" оккупантам из "Эспаньолы".

А немало приложился к их популяризации и поддержке бывший футболист, даже успевший поиграть в Украине, – Андрей Соломатин.

К теме Мозги оставил дома: экс-игрок сборной России не смог объяснить, зачем уехал воевать в Украину

Бывший футболист сборной России активно начал помогать со снаряжением оккупантам (правда, однажды вместо термобелья привез им вратарскую форму).



Станислав Орлов и Андрей Соломатин на фоне "Донбасс арены" в оккупированном Донецке

Хотя и жаловался, что не все футболисты в России поддерживали его действия, когда ему приходится выпрашивать у них деньги. На это сейчас активно жалуются и сами представители "Эспаньолы" в соцсетях.

Но на этом Соломатин не остановился. И решил уже окончательно присоединиться к рядам оккупантов. Не исключено, что он был и среди неудачно штурмовавших украинские позиции под Бахмутом 15 августа 2023 года.