Рекрутинг проводят и на оккупированных территориях. За участие в войне против Украины обещают по 220 тысяч рублей в месяц. Правда, для большинства новобранцев первое же сражение является билетом в один конец.

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Умирать за Москву заманивают "страховыми выплатами"

О том, что путинская партия теперь имеет свою частную армию, рассказали в ГУР. Заметили, что речь идет о так называемом ЧВК "Эспаньола".

Кстати, это террористическое формирование ранее находилось в структуре так называемого батальона "Восток", как добровольческое подразделение российских футбольных хулиганов.

С 2023 года "Эспаньолу" получили в распоряжение партийцы российского диктатора. Террористическое подразделение провозгласило статус так называемой частной военной компании. Дальше на деньги с "Единой России" начался и продолжается активный рекрутинг.

В ЧВК "Эспаньола" берут так называемых футбольных "ультрас", российских радикалов всех мастей, в частности, симпатиков нацистской идеологии, а также рядовых гражданских лиц из обнищавших "субъектов" России и временно оккупированных территорий Украины. Последних используют в "мясных" штурмах для создания статуса "боевого подразделения",

– отметили в ГУР.

Добавили, что пункты рекрутинга в "Эспаньолу", которые уже действуют на оккупированных территориях, добровольцам за непосредственное участие в боевых действиях против Украины обещают по 220 тысяч рублей в месяц. Контракт – минимум на полгода.



️ Умирать за Москву также привлекают "страховыми выплатами":

1 миллион рублей – легкое ранение;

2 миллиона рублей – ранение средней тяжести;

3 миллиона рублей – тяжелое ранение;

5 миллионов рублей – смерть.

️Впрочем, финансовая мотивация служит только оберткой. Для большинства новобранцев первое же сражение является билетом в один конец. Погибших и тяжелораненых среди рекрутированного "пушечного мяса" россияне не вывозят с поля боя, оформляют "пропавшими без вести", чтобы не платить родственникам рублей за посланного Москвой насмерть кормильца,

– подчеркнули в ГУР.