Андрей Соломатин с начала военной агрессии России неоднократно посещал оккупированный Донбасс и привозил разнообразные вещи для батальона "Эспаньола", созданного из российских фанатов. А недавно бывший футболист решил вступить в ряды террористов и поехал убивать украинцев в Бахмут, пишет 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

Читайте также Он играл за Россию, а сын изменил Украине: в Москве проведут матч памяти одессита с участием звезд

Премия Дарвина нашла обладателя

Такой шаг горе-футболиста вызвал восхищение в российских пропагандистских СМИ. Однако, наверное, и они были разочарованы тупостью экс-игрока сборной России. Отвечая на вопрос российского Геббельс-ТВ, Соломатин не смог объяснить, почему он решил уехать воевать в Украину.

В зоне СВО (так в России называют войну в Украине – 24 Канал) нахожусь с июля. Давно уже вынашивал эту идею. Трудно сказать, что именно стало ключевым. Скорее, это совокупность определенных факторов. Сомнений не было, потому что я был уверен: меня поддержат в этом вопросе. Однозначно был настроен на то, чтобы официально стать бойцом отряда "Эспаньола", хотя ребята говорили, что я и так с ними уже давно, потому что регулярно ездил к ним,

– сказал российский военный преступник.

Футболист-террорист Соломатин