Не секрет, что большинство российских спортсменов поддерживают геноцид украинцев. Они участвуют в пропагандистских митингах, одевают новую российскую свастику – символы вторжения, и даже воюют в составе вооруженных формирований. Кроме того, они закупают захватчикам разнообразное оборудование, пишет 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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Московский ЦСКА – сообщник русских захватчиков

Так, хоккейный клуб ЦСКА Москва помогает террористическому батальону "Эспаньола", сформированному из фанатов со всей России. Преступники принимают непосредственное участие в войне против Украины. 7 июля московские армейцы подарили террористам микроавтобус. Новость об этом они опубликовали на официальном сайте.

На автобусе изображены символы оккупации и эмблема ЦСКА. Надпись на автомобиле гласит: "Наша цель – победа". В настоящее время батальон в составе российских войск находится в Украине.

Террористы поблагодарили весь клуб ЦСКА за такую поддержку.

"Хотим поблагодарить Игоря Вячеславовича Есмантовича за предоставленный нам автобус. Спасибо также коллективу хоккейного клуба ЦСКА за поддержку. Ребята, мы очень рады, что вы помните о нас. С вашей помощью мы будем приближать Победу! Также хотим поздравить с завоеванием Кубка Гагарина .ЦСКА всегда будет первым!", – говорится в сообщении террористов.

Напомним, что Международная федерация хоккея продлила отстранение России и Беларуси от соревнований на сезон 2023/24. На ледовых аренах России постоянно появляются плакаты с поддержкой войны в Украине. Глава российской хоккейной федерации Владислав Третьяк, одновременно являющийся депутатом Госдумы, неоднократно публично поддерживал военное вторжение.