Андрей Соломатин дал большое интервью российскому СМИ, в котором и рассказал, что в его жизни "пошло не так", что он решил поддерживать оккупантов. В 2022 году он неоднократно посещал оккупированные территории Украины, куда привозил вещи для одного из российских оккупационных формирований.

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Все началось с того, что после окончания карьеры футболиста Соломатин решил посещать матчи московского ЦСКА. Там он и сдружился с местными болельщиками, составившими ядро одного из оккупационных подразделений под названием "Эспаньола". Там преимущественно воюют болельщики российских футбольных клубов.

Пока в ряды оккупационных войск Соломатин решил не вступать, но активно помогает им, возя разнообразные вещи. Так, вместо термобелья, для российских оккупантов привезли вратарскую форму.

Хотя не все поддерживают его в этом, о чем сам Соломатин признается с сожалением.

"Уже неоднократно призывал ребят к тому, чтобы они активно высказывали свою позицию. Необязательно об этом на каждом углу кричать, но каждый при желании может оказывать гуманитарную помощь. Достаточно просто набрать мой номер и спросить, как можно помочь. Пока этого не было. Более того, я созванивался с одним бывшим футболистом, с которым мы в свое время играли вместе и друг против друга, и предложил составить мне компанию. На что получил отказ", – рассказал Соломатин.

Соломатин почти всю свою карьеру провел в России. И за местную сборную сыграл 13 матчей, в том числе был участником чемпионата мира 2002 года, где сыграл во всех трех матчах на турнире. На нем Россия попала в простую группу, где ее соперниками были Тунис, Бельгия и Япония – одна из стран-хозяек Мундиаля. Россия выиграла первый матч у Туниса, но после этого дважды проиграла. После первого поражения Японии в Москве прошли массовые беспорядки. Тогда россияне начали поджигать автомобили на улице, громить магазины и офисы. В результате беспорядков один человек погиб, а еще 70 получили ранения.

В начале 2005 года Соломатин стал игроком киевской Оболони. Но задержался здесь только до лета 2005 года, после чего снова вернулся в Россию. За украинскую команду он сыграл 9 матчей.