Керівництво "Еспаньоли" (також використовують напис Espanola) називає себе добровольчим фанатським окремим загоном спецпідрозділу. І складається з російських футбольних вболівальників таких клубів, як московський ЦСКА, "Спартак" чи "Локомотив", санкт-петербурзький "Зєніт" та інші. При цьому ці фанати самостійно вирішили поїхати на війну проти України. 24 Канал нагадує читачам, що це за персонажі та чим займалися в Росії та Україні.

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Зверніть увагу! Саме цей загін російських окупантів було створено вже після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Хоча деякі його учасники мають чималий шлейф воєнних злочинів на території України. Та не лише.

Воюють проти України з 2014 року

Свою назву "Еспаньола" він отримав від прізвиська одного зі своїх ідейних лідерів та засновників – Станіслава Орлова, якого кличуть "Іспанець". Він представник фанатського руху ЦСКА – Red-Blue Warrior, де був відомий як "Стас пернатий".

Ще в 2014 році він приїхав воювати за російських окупантів на Донбас. Потрапив до "бригади" Безлера, який відзначився чималою кількістю злочинів на окупованій території.

Є дані, що Орлов володіє декількома іноземними мовами, і саме він координував іноземних найманців. Тож саме через це отримав прізвисько "Іспанець".

Ще під час перебування у складі "бригади" Безлера, Орлов створив розвідроту "Череп і кістки" і став її командиром. А вже в 2022 році на її основі була створена "Еспаньола", яку назвали на його честь. Окрім того, він має татуювання на руці з відповідним написом.

Станіслав Орлов з татуюванням Espanola / фото East2West

Важливо! Та ще до цього Орлов встиг потрапити в міжнародні скандали за участю Росії.



У 2016 році у Чорногорії ледь не відбувся державний переворот, під час якого мали захопити парламент та застрелити прем'єр-міністра країни Міло Джукановича. Саме незадовго до цього невдалого перевороту в Чорногорії там був помічений Орлов.

Як російських фанатів відбирають до воєнізованих банд

Відбирають до "Еспаньоли" переважно російських футбольних вболівальників. При цьому приналежність до клубів та угрупувань не має значення. Орлов пояснює це тим, що такі люди "краще воюють за мобілізованих, адже мають більшу мотивацію". Окрім того, вони загартовані у фанатських сутичках і більш дисципліновані.

Відбори проходять в Москві та Санкт-Петербурзі. На території Росії є і тренувальний табір. Ще один – вже на окупованій території України.

Деякі з російських фанатів зізнаються, що поїхали воювати проти України саме за додатковими емоціями, яких їм бракувало в навколо футбольних сутичках.

При цьому "Еспаньйола" є доволі "обласканою" російськими пропагандистами, які знімають про них "бравурні" сюжети. І вони згодом виходять навіть на загальнонаціональних каналах Так, як свого часу це робили й про інших воєнних злочинців з ПВК "Вагнер".

Іноземні ЗМІ теж писали про "Еспаньолу", але в контексті того, як російські фанати стали на бік Путіна. При цьому, в 2018 році російський режим почав активно "воювати" проти фанатів. Все заради "гарної картинки" проведення чемпіонату світу з футболу в Росії.

В одному з таких сюжетів Орлов хвалився, як вони викрали в Маріуполі маленьке левеня: дивіться відео

Протиставлення "Азову" та бої в Маріуполі

При цьому в "Еспаньолі" не соромляться визнавати, що були створені на противагу українським футбольним вболівальникам, які пішли захищати свою країну зі зброєю в руках від російської навали. У тому числі протиставляють себе українському полку "Азов", де опинилося чимало українських ультрас.

Орлов переконує, що в складі "Еспаньоли" воюють й українські зрадники з футбольного середовища, які перейшли на бік Росії. При цьому, деякі ще з 2014 року. І саме вони брали участь у боях за Маріуполь, в тому числі й за "Азовсталь".

Саме в Маріуполі бійці "Еспаньйола" влаштували гучну стрілянину на футбольному стадіоні 9 травня 2023 року. Правда стріляли не один в одного, а в небо.

Коли спорт не поза політикою та війною

Попри "офіційні" заяви російської сторони, що не варто змішувати спорт та війну, російський спорт "з головою" застряг у підтримці російських окупантів. І це доволі чітко відстежується саме на прикладі "Еспаньоли".

До прикладу, коли в листопаді 2022 року українські військові ліквідували російського загарбника Максима Шаманіна з "Еспаньола", то футбольний клуб ЦСКА опублікував лист, де "висловив співчуття родині загиблого". А цей лист підписали капітан команди Ігор Акінфєєв та президент клубу Євгеній Гінер.

"Відзначився" в їхній підтримці ще один ЦСКА – хокейний. Цей клуб передав їм мікроавтобус.

Футболісти "Шинніка", які під час зимових зборів в Туреччині отримали стусанів від футболістів "Миная", після цього теж написали лист зі словами "підтримки" окупантам з "Еспаньола".

А чимало доклався до їхньої популяризації та підтримки колишній футболіст, який навіть встиг пограти в Україні – Андрій Соломатін.

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Колишній футболіст збірної Росії активно почав допомагати зі спорядженням окупантам (правда одного разу замість термобілизни привіз їм воротарську форму).



Станіслав Орлов та Андрій Соломатін на фоні "Донбас арени" в окупованому Донецьку

Хоча і скаржився, що не всі футболісти в Росії підтримували його дії, коли йому доводиться випрошувати в них гроші. На це зараз активно скаржаться і самі представники "Еспаньоли" в соцмережах.

Та на цьому Соломатін не зупинився. І вирішив вже остаточно приєднатися до лав окупантів. Не виключено, що він був і серед тих, хто невдало штурмував українські позиції під Бахмутом 14 серпня 2023 року.