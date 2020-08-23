Немецкая "Бавария" победила в финале Лиги чемпионов, одолев французский ПСЖ.

Матч состоялся 23 августа в Лиссабоне при пустых трибунах. "Бавария" одержала победу со счетом 1:0.

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Видеообзор матча Бавария – ПСЖ

Для "Баварии" это шестая победа в Лиге чемпионов. До этого она трижды подряд побеждала с 1974 до 1976 года. А потом выиграла в 2001 и 2013 годах.

Благодаря этой победе "Бавария" сравнялась по количеству трофеев Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем" – по шесть. Впереди "Милан" (7 побед) и "Реал" (13 побед).

Церемония награждения "Баварии"

Еще до этого выход в финал Лиги чемпионов позволил "Баварии" выйти на первое место в рейтинге клубов УЕФА. А благодаря победе в Лиге чемпионов, команда заработала более 120 миллионов евро, что является рекордом среди клубов.