Основний голкіпер "Барселони" Тер Штеген вибув на деякий час та буде прооперований. У футболіста проблема з сухожиллям у області коліна.

Сьогодні, 18 серпня, німецькому воротарю зроблять операцію. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

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Без номера один

За словами лікаря Рамона Кугата, така операція спрямована на запобігання майбутніх потенційних пошкоджень зв'язок правого коліна у голкіпера. За прогнозами лікарів, воротар повинен повернутись до старту нового сезону Ла Ліги, який розпочнеться 12 вересня.

️ MEDICAL NEWS

@mterstegen1 will do a voluntary medical intervention tomorrow on his right patellar tendon conducted by the expert Dr. Ramon Cugat.



ALL THE DETAILS

https://t.co/Z8piwmiXXz pic.twitter.com/rTwaeL3tkD — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2020

У минулому сезоні іспанського чемпіонату Марк-Андре тер Штеген провів 36 матчів, в яких пропустив 27 м'ячів. Додамо, що німець перейшов у "Барселону" в 2014 році, а згодом продовжив контракт із каталонцями до 2025 року.

Зараз не найкращий час для "Барселони". Після нищівної поразки від "Баварії" та вильоту з Ліги чемпіонів головний голеадор клубу Ліонель Мессі вирішив покинути каталонців вже цього року.