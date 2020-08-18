"Барселона" залишилась без основного голкіпера Тер Штеген: причина
Основний голкіпер "Барселони" Тер Штеген вибув на деякий час та буде прооперований. У футболіста проблема з сухожиллям у області коліна.
Сьогодні, 18 серпня, німецькому воротарю зроблять операцію. Про це повідомив офіційний сайт клубу.
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Без номера один
У минулому сезоні іспанського чемпіонату Марк-Андре тер Штеген провів 36 матчів, в яких пропустив 27 м'ячів. Додамо, що німець перейшов у "Барселону" в 2014 році, а згодом продовжив контракт із каталонцями до 2025 року.
Зараз не найкращий час для "Барселони". Після нищівної поразки від "Баварії" та вильоту з Ліги чемпіонів головний голеадор клубу Ліонель Мессі вирішив покинути каталонців вже цього року.
- Покинути "Барселону" можуть Луїс Суарес, контракт якого закінчується влітку 2021 року. Також піти з команди можуть Антуан Грізманн, Жорді Альба, Іван Ракітіч, Серджіо Роберто, Артуро Відаль і Нелсон Семеду.
- Крім того, каталонський клуб можуть залишити Самюель Умтіті та Усман Дембеле, оскільки їх у "Барселоні" вважають занадто травматичними.
- Готовий піти з "Барселони" оборонець Жерар Піке. Про це іспанець заявив публічно.