Австралия "угрожает" Джоковичу снова аннулировать визу
Источник:твитер Бена Ротенберга
Сербский теннисист Новак Джокович до сих пор не получил право въехать в Австралию, чтобы сыграть на Australian Open-2022. В понедельник, 10-го января, должно состояться слушание дела Джоковича.
Правительство хотело перенести слушание дела Джоковича
Как сообщает BBC, предложение австралийского правительства отложить апелляцию Новака Джоковича на депортацию было отклонено судьей.
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Правительство попросило отложить судебное заседание для звездного теннисиста на среду, 13-го января. Но слушание начнется, как было запланировано в понедельник утром.
Джоковичу угрожают снова аннулировать визу
По информации Бена Ротенберга, победа Джоковича в апелляции не гарантирует ему въезд в страну.
Сообщается, что МВД Австралии перед слушанием дела об аннулировании визы Джоковича заявило, что может снова помешать сербу въехать в страну, даже если он выиграет дело.
МВД имеет полномочия повторно аннулировать его визу. Australian Open стартует уже 17-го января.
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Что известно о деле Джоковича
Джокович вылетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Australian Open-2022.
Участие серба в Australian Open было под вопросом, ведь он не раскрывал свой статус вакцинации. Вакцинация – одно из условий попадания в Австралию.
Перед вылетом серб заявил, что получил медицинское исключение от вакцинации против коронавируса.
Стоящее Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на несколько лет
Австралийский министр Хант заявил, что документ Джоковича не соответствует требованиям пограничной службы Австралии.
Адвокаты Джоковича впоследствии сообщили, что в декабре 2021 года он переболел COVID-19.
Несмотря на это Джоковича задержали в аэропорту и аннулировали визу. Серб подал апелляцию, которую и рассмотрят 10-го января.