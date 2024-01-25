"Почувствовала боль еще в первом сете": Ястремская с травмой играла в полуфинале Australian Open
Источник:ASAP text
Украинская теннисистка Даяна Ястремская сотворила настоящую сенсацию на Открытом чемпионате Австралии. К сожалению, досадная травма помешала одесситке сыграть в полную силу в полуфинале.
Даяна Ястремская переписала историю, став первой украинкой, которая сыграла на стадии полуфинала Australian Open. Однако в решающем поединке 23-летняя украинка уступила китаянке Цинь Вэнь Чжэн.
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Ястремская: Просто не хватило ресурса
В первом сете Ястремская взяла медицинский тайм-аут. Благодаря помощи физиотерапевта теннисистка смогла продолжить матч.
На пресс-конференции Даяна прокомментировала свою травму. Она отметила, что почувствовала боли в области живота.
"После сегодняшней разминки я почувствовала небольшую боль, у меня болел живот, мышца, и в первом сете после двух геймов я чувствовала боль. Сделала удар с правой стороны, и почувствовала, что у меня появилось очень много боли там.
После медицинского перерыва стало немного лучше, но все равно я чувствовала, где-то глубоко внутри, что я не смогу действительно отдать все свои силы, потому что их было уже не так и много", – отметила Ястремская.
Тем не менее Даяна осталась довольна своим выступлением на турнире.
Результатом я довольна. Я все равно считаю, что это был замечательный турнир для меня. Обычно на турнирах Grand Slam нужно сыграть семь матчей, а я сыграла девять, поэтому я очень горжусь собой. Я не очень расстроена проигрышем, но очень расстроена тем, что мне не хватило эмоций, физической подготовки, что я не восстановилась для сегодняшнего матча. Были важные моменты, когда я должна была выложиться чуть больше, чем она. Я чувствовала, что просто не хватает ресурса,
– рассказала Ястремская.
Путь к историческому полуфиналу
- Напомним, что Даяна Ястремская начала свой путь на турнире с квалификации. Одесситка поочередно выбила трех соперниц.
- В основной сетке Даяна оставила за бортом турнира действующую чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову.
- На пути к полуфиналу Ястремская одолела еще одну экс-первую ракетку мира – Викторию Азаренко из Беларуси.
- После каждой победы на Открытом чемпионате Австралии одесситка оставляла месседж украинцам, влюбив в себя всех поклонников тенниса.
- Благодаря успешному выступлению в Мельбурне Ястремская поднялась в рейтинге WTA сразу на 64 ступеньки, переместившись на 29 место.