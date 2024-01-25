Даяна Ястремская переписала историю, став первой украинкой, которая сыграла на стадии полуфинала Australian Open. Однако в решающем поединке 23-летняя украинка уступила китаянке Цинь Вэнь Чжэн.

Читайте также Ястремская оставила послание для защитников Украины после победы на AO-2024: видео

Ястремская: Просто не хватило ресурса

В первом сете Ястремская взяла медицинский тайм-аут. Благодаря помощи физиотерапевта теннисистка смогла продолжить матч.

На пресс-конференции Даяна прокомментировала свою травму. Она отметила, что почувствовала боли в области живота.

"После сегодняшней разминки я почувствовала небольшую боль, у меня болел живот, мышца, и в первом сете после двух геймов я чувствовала боль. Сделала удар с правой стороны, и почувствовала, что у меня появилось очень много боли там.

После медицинского перерыва стало немного лучше, но все равно я чувствовала, где-то глубоко внутри, что я не смогу действительно отдать все свои силы, потому что их было уже не так и много", – отметила Ястремская.

Тем не менее Даяна осталась довольна своим выступлением на турнире.

Результатом я довольна. Я все равно считаю, что это был замечательный турнир для меня. Обычно на турнирах Grand Slam нужно сыграть семь матчей, а я сыграла девять, поэтому я очень горжусь собой. Я не очень расстроена проигрышем, но очень расстроена тем, что мне не хватило эмоций, физической подготовки, что я не восстановилась для сегодняшнего матча. Были важные моменты, когда я должна была выложиться чуть больше, чем она. Я чувствовала, что просто не хватает ресурса,

– рассказала Ястремская.

Путь к историческому полуфиналу